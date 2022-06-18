股指全周大跌 史指兩年最糟

華爾街 在經歷了殘酷的一周拋售後試圖站穩腳跟，但股指本周全面收跌；史坦普500指數 創2020年來最糟單周走勢。

道瓊工業平均指數收跌38.29點或0.13%至2萬9888.78點。史指上揚8.07點或0.22%至3674.84點。那斯達克綜合指數上漲152.25點或1.43%至1萬798.35點。

本周有幾項關鍵經濟數據低於預期，從5月零售銷售到新屋開工。此外，聯準會(Fed)將基準利率以1994年以來最大幅度調升。

史指本周下跌5.8%，所有11個類股均至少較近期高點低15%。道指本周下跌4.8%，為12周以來第11周下跌。以科技股為主的那指本周也下跌4.8%。

17日適逢啞季股指期貨、個股期貨、股票期權和股指期權每季同時到期的「四巫日」，市場波動加劇。

科技股反彈。亞馬遜上揚2.47%，而特斯拉 、蘋果、輝達和Netflix都上漲逾1%。旅遊股嘉年華和挪威郵輪公司也反彈上漲約10%上下；Airbnb也收高6.68%。

道指走跌，主受雪佛龍、沃爾瑪和高盛的拖累；美國運通上漲4.86%和波音上漲2.59%則收回部分跌幅。

所有史指類股都下跌，但消費性非必需品、通訊服務和資訊科技本周上漲逾1%，仍較52周高點下跌逾30%。能源則下跌5.5%。