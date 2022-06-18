谷歌俄羅斯 子公司宣布破產

國際文傳電訊社引述法庭文件報導，Alphabet旗下谷歌俄羅斯子公司谷歌已提交破產聲明。在當局沒收其銀行帳戶，導致無法支付員工和供應商的工資後，該公司5月宣布計劃申請破產。但該公司發言人表示，將繼續提供免費服務，例如搜索、YouTube、Gmail、地圖、Android 和 Play。

星巴克又有事 北美總裁去職

華爾街日報報導，星巴克北美總裁威廉斯(Rossann Williams)將離職，由亞太區負責人接任。這項人事公告是星巴克在臨時CEO舒茲(Howard Schultz)領導下的最新變化；到目前為止，舒茲已經暫停股票回購計畫、承諾提供10億元提高工資和改善咖啡館，並公開反對工會活動。

傳可口可樂 退出俄羅斯市場

可口可樂表示其裝瓶商可口可樂HBC及其俄羅斯的現有客戶「正在耗盡庫存」。一旦庫存耗盡，總部位於瑞士Zug的獨立公司可口可樂HBC將「不再在俄羅斯生產或銷售可口可樂或可口可樂公司的其他品牌」。 而今日俄羅斯報導，可口可樂宣布正式撤離俄羅斯市場。

WTO豁免疫苗 智財權 藥商苦

世貿組織(WTO)第12屆部長級會議達成新冠疫苗智財權豁免協議，結束了一場圍繞疫情期間關鍵醫療產品的企業專利權的激烈爭奪。讓南非等發展中國家的企業更容易在有限條件下製造和出口已獲得專利的新冠疫苗，但對莫德納、輝瑞、BioNTech和AstraZeneca是重大衝擊。

GM調高電動悍馬皮卡售價

通用汽車(GM)表示，將從18日起將其電動悍馬的價格提高6250元。該公司將調價歸咎於零件、技術和物流。18日之前下單預訂者均免於漲價；悍馬EV皮卡目前的售價約為8萬至10萬元。近幾周特斯拉、Rivian和凱迪拉克等多家汽車製造商也提高了電動車售價。

FDA授權幼兒疫苗 最小6個月

美國食品和藥物管理局(FDA)授權莫德納和輝瑞公司為6個月以上幼兒接種新冠疫苗，這使得美國現在幾乎每個人都有資格接種疫苗。輝瑞和莫德納的疫苗在注射次數、劑量水平和接受疫苗的年齡方面有所不同。輝瑞的疫苗似乎比莫德納對5歲以下兒童更有效。