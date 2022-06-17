遊艇銷售加速 愈大賣愈好

遊艇市場感受不到衰退氣氛。（路透）

儘管陸地上充斥著熾熱的通貨膨脹、股價暴跌和對經濟衰退的高度擔憂，但今年夏天可能會有更多遊艇下水。

花旗分析師哈迪曼(James Hardiman)在最新報告中寫道：「雖然投資人將大筆消費性非必需品拋到身後，但造船業似乎沒人這種感覺。」「我們對30多家北美船舶經銷商的通路調查顯示，隨著5月天氣的改善，銷售和其他領先指標正在加速。」

他製作的經銷商聯繫人報告指出，雖然庫存水平「明顯」偏低，但與2019年相比，過去一個月的銷售額以中高個位數百分比成長。

哈迪曼說：「雖然經銷商對經濟和消費者的健康狀況有些擔憂，但到目前為止，短期內唯一對需求不利的因素是天氣，而產品供應和銷售在改善後都展現強勁成長。」「經銷商繼續努力建立庫存，並相信如果擁有更多庫存，銷售額會更高，就像過去兩年大部分時間一樣。」

近日像是目標百貨 (Target)和沃爾瑪(Walmart)等業者警告消費者支出放緩，史坦普500指數跌入熊市；一般消費者只心汽油、雜貨和住房等必需品，而不是註冊一艘價值100萬元的遊艇。

哈迪曼說，「按細分市場來看，更大、更貴的船隻需求仍然很旺盛，尤其是舷外型號(outboard models)。」「但不幸的是，這些也是最難買到的，尤其是玻璃纖維的舷外船。最受歡迎的Sea Ray和Boston Whaler型號在2023年及以後都早已售罄。」

聯準會(Fed)15日升息75個基點，以減緩極端通膨水平。Fed自己承認，正在進入一個「適度限制」的政策時代，在許多家庭日益掙扎之際，這可能會影響就業 市場的健康。

Jefferies在最新報告中警告：「隨著油價 上漲，衰退可能性總是會增加。」「如果Fed打算抑制通膨，那麼貨幣政策過度延伸的可能性將在信貸市場上演。」