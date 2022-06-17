解決油價飆漲 可能要靠衰退

根據全美汽車協會(AAA)的數據，汽油價 格仍高於平均每加侖5元水平，能源專家看不到任何緩解跡象。

CFRA Research能源股票 分析師格里克曼(Stewart Glickman)指出：「今年夏天，美國普通汽油的價格可能會創下歷史新高，屆時需求通常會達到頂峰。」「最好的猜測是，夏季將達到每加侖5.5元左右的峰值。」

他引用煉油能力補充說：「如果想要讓美國汽油價格下跌，可能不會靠一個供應驅動的解決方案。不幸的是，最佳解決方案可能是一場扼殺需求並減少供應短缺的衰退。」

消費者已經開始顯現出需求下滑的初步跡象，因為受通膨上升帶動，雜貨等必需品價格也會上漲。

CIBC Private Wealth資深股票交易員巴彬(Rebecca Babin)表示，「我認為汽油價格將在整個夏季保持高位，」約5元至5.5元之間，「這是以美國夏季駕駛季節的強勁需求、低庫存和煉油限制為基礎的評估。」

她說，「由於需求破壞，價格不會持續上漲至每加侖6元以上。」「此外，科威特的Al-Zour煉油廠將在下月上線，這將有助於緩解目前影響汽油價格的一些煉油瓶頸。」

但OPIS全球能源分析主管克洛扎(Tom Kloza)持不同意見指出：「未來幾天全美平均汽油價格水平可能下滑至每加侖5元以下。市場正在出現一些需求破壞，很可能7月將是唯一一個接近正常駕駛的月份。所以如果本周汽油價格下滑，不要感到驚訝。」

他說：「任何人都可以猜測7月和8月的汽油價格，這將取決於煉油廠能否在颶風真正影響供應的那幾個月中倖存下來。」「某些地區在夏季可能會看到每加侖6元或更高的價格，但除了加州 之外，其他州的價格不太可能接近7元。」