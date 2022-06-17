巴斯光年被禁 無損票房

十多個亞洲和中東國家因同性吻戲而禁映迪士尼 的《巴斯光年》動畫片，但這項禁令可能不會對這部電影的全球票房產生重大影響。2019年推出的《玩具總動員4》全球票房超過10億元，美加收入占比最大，達總票房的40%，約合4.34億元。中國僅占3%，宣布禁映的國家加起來不到2%。

動視董事否認忽視性騷報告

動視暴雪董事會和外部顧問16日表示，沒有證據證明資深主管人員故意忽視或試圖淡化性別騷擾事件報告。該公司董事會獨立董事日前表示，的確存在一些已獲證實的性別騷擾事件。但董事們表示，這些事例並不代表高層領導或董事會意識到並容忍性別騷擾的結論。

Walgreen推臨床試驗業務

Walgreens推出一項臨床試驗業務，利用光顧其藥房的患者數據來幫助推動製藥商進行的研究招聘。Walgreens以連鎖藥店而聞名，一直在尋求突破其核心業務之外。透過臨床試驗業務，該公司可利用其海量數據和新服務來幫助製藥商降低成本，在大約830億元的市場中占有一席之地。

克羅格調升全年獲利財測

克羅格(Kroger Co)調高2022年獲利財測，看好消費者在通膨環境下對雜貨和家庭必需品的穩定需求。這家連鎖超市預測2022年每股獲利在3.85元至3.95元間，之前為3.75元至3.85元。分析師 平均預期為3.85元。調整後同店銷售額成長2.5%至3.5%，之前為2%至3%。分析師平均預期為3.2%。

亞馬遜 Prime Day為7/12-13

亞馬遜宣布，年度大促銷Prime Day將於7月12日至13日回歸。根據Adobe Analytics的數據，去年這項為期兩天的購物活動期間，電子商務總銷售額超過110億元。亞馬遜今年的促銷活動於美東時間7月12日凌晨3點開始，並首次在包括波蘭和瑞典在內的多個國家和地區持續48 小時。

5月新屋開工率 13月新低

商務部表示，5月新屋開工率下降14.4%，經季節性調整後年率為154.9萬套，為2021年4月以來最低水平。4月數據從前值172.4萬套上修至181.0萬套。建築許可全面同步大跌，代表房市正在降溫，因為房貸利率飆升降低了許多首購族的負擔能力。