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Fed升息推動 增貸成本更貴

編譯盧炯燊／綜合16日電

隨著這些年來房價的持續飆升，現時美國人擁有的房屋淨值比以往任何時候為大，根據聯準會(Fed)數據，今年首季美國房屋淨值總額成長近20%達至27.8兆元，創2013年來新高。

由於房屋淨值大，有不少房主於將房屋增貸，即擴大房貸再融資

根據房貸數據公司Black Knight 的數據，在2021年，約有60%房主透過將房屋增貸再融資提取現金。 但Black Knight副總裁沃爾登(Andy Walden) 表示，利用房屋淨值再融資的借貸成本與Fed基準利率連動，因此當Fed升息，其借貸成本也會增加。

他解釋，透過房屋淨值額度，借款人是根據使用的信貸金額支付利息，而貸款人從房屋淨值中取出的現金，會添加到原來仍未完全償還的房貸裡，這些總餘額是要按升息後的利率還款。

沃爾登說，由於現在可動用的房屋淨值比以往任何時候都大，今年首三個月，擁有房屋的美國人，扣除房貸後，可獲得的淨值平均增至創紀錄的20萬7000元，這會很容易吸引房主增貸再融資，然而這樣做的成本會變得更加昂貴。

根據房貸巨頭房地美(Freddie Mac)的數據，目前30年期固定利率房貸平均利率為5.23%。在Fed升息75基點後，利用房屋淨值增貸再融資的平均利率將升至6%。

融資 利率 升息

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