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又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

一年前，美國聯準會（Fed）對通膨風暴烏雲逐漸聚集視若無睹，認為只是短暫現象，如今不得不快馬加鞭升息以彌補誤判情勢的過錯。令觀察家跳腳的是，現在Fed可能再度誤判，竟對此刻美國經濟迅速減速渾然不知。

財經網站MarketWatch專欄作家納丁（Rex Nutting）撰文說，Fed決策官員現在似乎全心全意抗通膨，卻未察覺美國經濟成長率正在減速中，倘若再不覺醒到這股新威脅，一波砸毀眾多勞工飯碗的經濟衰退恐怕無可避免。

納丁指出，Fed在15日結束為期兩天的6月貨幣政策會議，並發布政策聲明，文中第一句就寫道：「整體經濟景氣在第1季緩緩下滑後，似乎已經回升。」單是瞄見這句話，就令他擔心Fed在描述經濟現況時未抓對大方向。

納丁說，美國經濟並沒有「回升」，而所謂首季經濟「緩緩下滑」恐怕也非忠實反映現況。美國第1季國內生產毛額（GDP）季比年率為負1.5%，主因是把強勁的進口需求視為一種經濟疲態；其實首季經濟強勁，從對國內採購者最終銷售（內需）勁增2.7%，或對私部門最終銷售成長3.9%，可見一斑。

然而，年初旺盛的經濟活動正快速減弱。S&P Global IHS Markit總體經濟團隊剛大幅調降對美國第2季GDP成長率預測，從十天前估計的2.4%下修至0.9%，理由是服務支出、庫存累積和零售銷售數據都很弱；內需增幅預測值從2.5%砍半至1.2%。

通膨居高不下重創消費者。5月實質零售銷售折合年率陡降13.8%，比一年前的數字還要低。實質所得（經通膨調整）已連續數月走下坡。生產線勞工的實質周薪過去六個月來正以4.2%的年率滑落中。

與此同時，華爾街資產行情大跌，已導致金字塔頂端20%的有錢人財富蒸發數兆美元。中產階級也不再能寄望於二位數的房價漲幅，因為年初以來房貸利率已倍增。

隨著借貸成本升高，未來需求展望又不明，投資活動已戛然而止。企業對廠房設備的投資逐漸下滑，住宅投資有如一灘死水。如果供應不足是導致當前通膨壓力的根本因素，那麼美國現在需要的應是擴大資本支出和房屋興建，而不是縮減。

納丁批評，Fed想要藉升息讓需求稍稍降溫，按相關經濟指標看來，Fed在這方面應該是如願似償了。只盼Fed決策官員切莫太晚才察覺這一點。

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