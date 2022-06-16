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旅客在乎通膨 但不取消出遊

財經新聞組／綜合報導
即使成本更高，旅客並不會放棄出遊機會。（歐新社）
即使成本更高，旅客並不會放棄出遊機會。（歐新社）

有關夏季旅遊的話題已不再像從前。現在的焦點不再是陽光、沙灘和衝浪，而是通貨膨脹、燃料成本上漲和航班取消，這些情況可能會破壞2022年夏季旅遊復甦。

根據社群媒體分析公司Sprout Social的數據，從4月到5月，推特上有關旅遊的討論少了75%，而對汽油價格與旅遊相關的討論從冬季到春季攀升了680%，其中一半都是負面的。

然而，業內人士表示，雖然有潛在問題，但夏季旅遊的前景依然強勁，許多旅客對即將到來的計畫感到擔憂，但不至於氣餒。

萬事達卡經濟研究所首席經濟學者曼恩(David Mann)表示，今年夏天即使價格更高也阻止不了遊客，尤其是在最近重新開放的部分地區，例如亞太地區。

他指出，「就像一個壓力鍋，你打開蓋子，蒸汽就出來了。」通貨膨脹「的確很重要，但可能排在釋出一些被壓抑的需求後」。

預計美國人今年夏天仍將大量出遊。根據旅遊網站The Vacationer的調查，有55%的人將在7月4日國慶日假期出遊，比去年的調查增加了8%。

行銷技術公司Zeta Global的酒店資深副總裁班柏格(Eric Bamberger)說，「越來越多人調整旅遊計畫以應對價格上漲和額外成本，而不是完全取消。」

Zeta Global的一位代表表示，對水療等「享受」旅遊的需求正在上升，而對博物館和國家公園的「教育」旅遊的興趣下降超過50%。

該公司指出，汽車租賃正在下降，在全美汽油價格最高的地方，如加州、俄勒岡和華盛頓，出租率下降最快。

Zeta Global的數據顯示，成本上漲正在影響今年夏天的旅遊支出，74%的美國消費者積極尋找節省旅遊費用的方法。該公司指出，近四分之一的人表示正在尋找更便宜的交通、酒店或度假目的地。

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