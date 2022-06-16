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Fed積極升息 股指聞訊大漲

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)宣布升息75個基點，為1994年以來最大增幅，並暗示可能在7月以相同幅度升息，讓投資人相信Fed致力於抑制通膨，美股聞訊上漲。

道瓊工業平均指數上漲303.7點或1%至3萬668.53點。史坦普500指數上漲54.51點或1.46%至3789.99點。那斯達克綜合指數上漲270.81點或2.5%至1萬1099.15點。

決定升息後股市震盪，但隨著Fed主席鮑爾在之後的新聞發布會上表示「下次會議似乎最有可能升息50個基點或75個基點」，股指升至盤中高點。

市場之前預計將升息75個基點，但鮑爾願意再次進行如此規模的升息，令市場感到意外。

波音和其他與經濟成長密切相關的股票上漲，因寄望利率可以在不使經濟陷入衰退的情況下上升。波音飆升9.45%。區域銀行和金融股也上漲。

由於本月史指跌入熊市區域而受到重創的科技股引領市場反彈，亞馬遜和特斯拉均上漲超過5%。Netflix也上揚7.5%。

飽受打擊的旅遊品牌捲土重來，郵輪股嘉年華和挪威郵輪公司分別上漲3.42%和5.49%。達美航空和聯合航空也分別上漲1.83%和2.43%。

除了能源下跌2%之外，主要類股都收高。通訊服務漲幅最大，達3%。

升息 指數 鮑爾

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