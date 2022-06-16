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輔助駕駛釀車禍 特斯拉最多

財經新聞組／綜合報導

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)公布數據顯示，自去年7月以來，特斯拉回報了273起涉及Autopilot等先進駕駛輔助系統的車禍，而本田汽車則判定有90起。

NHTSA於2021年6月發布命令，要求汽車製造商和科技公司立即回報所有涉及先進駕駛輔助系統(ADAS)和配備自駕系統的車輛在公共道路上的碰撞事故。

在12家汽車製造商回報涉及ADAS的392起事故中，有6人死亡，5人重傷。

NHTSA 表示，Alphabet Inc的自駕部門Waymo回報了62起涉及配備自駕系統的車輛事故，而通用汽車的Cruise則有23起。

NHTSA表示，這些數據被用於啟動調查和召回，並有助於為現有的調查提供訊息。

該機構強調，個別汽車製造商以不同的方式追踪碰撞事故，因此不會對汽車製造商之間的性能進行比較，部分也是因為缺乏有關每個系統使用範圍的全面指標。

該機構表示，在回報的130起涉及自駕系統的事故中，108起無人受傷，1起是嚴重受傷事故。

本田汽車表示，它並未發現系統存在缺陷，其碰撞報告是基於未經證實的客戶說法，「以符合NHTSA的24小時內回報要求」。

雖然提出這些要求，NHTSA表示，這些數據對於快速發現潛在缺陷或安全趨勢至關重要。在啟動先進系統後30秒內發生的事故，必須在24小時內向NHTSA報告。

NHTSA局長克里夫(Steven Cliff)表示，「向NHTSA提供關鍵和及時的安全數據，有助調查人員快速辨識潛在的缺陷趨勢。」他警告，每個製造商報告的原始事件數量「本身不足以得出結論」。

另外，NHTSA也啟動涉及35起涉嫌使用ADAS的特斯拉車輛的特別碰撞調查。在這些調查中，總共有14起車禍造成死亡事件，其中包括5月在加州發生的一起3人死亡車禍。

汽車 自駕 車禍

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