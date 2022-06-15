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升息牽動美房貸利率飆破6% 房仲業開始爆裁員潮

編譯葉亭均／綜合外電
美國房仲業者Redfin宣布大規模裁員。美聯社
美國房仲業者Redfin宣布大規模裁員。美聯社

美國房貸利率本周急遽上揚，最主流的30年期固定房貸利率平均已突破6%，反映市場擔心聯準會將更積極升息。另外，美國兩家房仲業者已宣布大規模裁員，也顯示房屋銷售減少，房市景氣急凍。

CNBC網站報導，根據Mortgage News Daily的資料，美國房貸市場最主流的30年期固定房貸平均利率14日上揚10個基點至6.28%，延續13日竄升33個基點的趨勢，利率已遠高於一周前的5.55%。

利率攀高導致房市景氣急遽轉變，房貸需求銳減。根據全美房地產仲介協會，房屋銷售已連續六個月下滑。此前，疫情趨動的需求、加上供應量處於歷史低點等因素，帶動房價飆漲。利率上揚迄今尚未發揮抑制房價的作用。

隨著聯準會今年來推動升息，房貸平均利率也開始攀升，目前已遠高於今年初的3.25%水準。較高的房價和房貸利率已衝擊民眾的購屋可負擔能力。

舉例來說，在美購買一間40萬美元房屋，支付二成頭期款後，每月應繳房貸已從1月初的1,399美元，如今提高至1,976美元，而且還不包含屋主應繳納的房屋保險費和房屋稅。

房仲業者也開始爆出裁員潮。房屋經紀公司Redfin和Compass 14日向美國證管會提交文件，Redfin將在月底前裁員6%，相當470名員工；Compass正裁員10%，約450名員工。

兩家公司的股價同日都大跌，Redfin重挫近5%，Compass跌幅更超過10%。

Compass發言人說：「由於經濟成長放緩訊號明顯，我們採取一些措施來保護事業和降低成本，包括暫停擴張行動，並且做出員工團隊縮減約10%規模的艱困決定。」

Redfin執行長凱爾曼表示：「由於5月的需求比預期還低17%，我們沒有足夠的工作給仲介人員和助理員工。我們可能面臨數年房屋銷量減少，而非僅是數個月。」

凱爾曼說，裁員對Redfin是大轉變，因為該公司為了因應2020年至2021年間的房市強勁需求，在幾個月內增聘多達1,000名新員工，還被迫拒絕客戶。

根據全美房地產仲介協會，美國4月成屋銷售月比下滑2.4%，年比下滑5.9%。

利率 裁員 房價

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