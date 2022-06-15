全球緊盯Fed升息幅度 升2碼、3碼或4碼差在哪？

美國聯準會（Fed）即將宣布6月貨幣政策決定，在最新消費者物價報告顯示通膨未如預期觸頂並引發美股大跌之後，這次Fed是否延續升息2碼（0.5個百分點）的步調，備受全球市場關注。 路透

美國聯準會（Fed）15日貨幣政策會議決定即將出爐，全球市場屏息關注這回Fed會如市場預期進一步提高利率 2碼（0.5個百分點），還是會擴大升息 幅度至3碼，甚至於4碼。

原先市場普遍預期，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）6月升息2碼已成定局，但上周五（10日）出爐的通膨數據使情況驟然改觀。

那份報告顯示，美國5月消費者物價指數 （CPI）年增率升抵8.6%，代表在4月稍降後又往上衝得更高，粉碎通膨觸頂下滑的希望，也加深Fed對通膨可能已失控的疑慮，使Fed本周一口氣升息3碼（0.75個百分點）的機率躍增。

升2碼不夠看

早在一個月前FOMC決議升息2碼時，財經網站MarketWatch專欄作家韋拉德（Cody Willard）就撰文評論說：「Fed昨天升息50個基點，試圖哄人人開心，很蠢。如果他們認真抗通膨，那麼基於利率遠低於應有的水準，他們昨天必須宣布升息75個基點並承諾還會再升3碼，才有震撼力。相反地，他們仍以為可以玩老掉牙的口頭喊話遊戲。」

升3碼不稀罕

在CPI報告顯示通膨不但未觸底，反而繼續上揚後，韋拉德如今認為，現在FOMC應該要一口氣升息4碼，也就是整整1個百分點，才能引起市場注意並發揮「震懾」效果。他說：「一個月前，（Fed主席）鮑爾和Fed只需選在兩場例會之間，宣布再升息3碼或甚至2碼，就能收到讓市場相信Fed抗通膨夠力之效。」

升4碼才震撼

如今FOMC 6月會議升息2碼早在市場預料中，如果Fed仍然延續升息2碼的步調，已很難重建市場對Fed控制通膨的公信力。

若是15日會後宣布一口氣升息3碼，也不過只符合市場上修後的升息幅度預測，畢竟高盛 、摩根大通等投資銀行分析師皆已紛紛改口預期Fed將升息3碼。

現在，唯有一口氣升息4碼，才可能讓市場訝異，進而產生一些「震懾」效果。

升多升少Fed兩難

投資刊物「Kobeissi Letter」創辦人暨總編輯柯貝西（Adam Kobeissi）認為，Fed現在陷入進退兩難的處境。他說：「如果Fed猛力提高利率，市場會因解讀為衰退疑慮加深而下跌；而如果Fed收斂鷹派語調，那麼市場仍會因為通膨顧慮加深而跌。」他預料Fed「不論在本周或今年年底前，都會把煞車踏板踩到底，除此之外別無選擇」。

柯貝西本月6日時警告，美股標普500指數在4,090點價位會引爆激烈的「多空交戰」，一旦此關卡失守，指數將下測4,050點，他並在4,160點設停損，事後證明那正是該指數新的頭部。

美股短線仍有壓

柯貝西13日向MarketWatch表示，美股中期展望仍看跌，短線仍有壓，即使Fed周三貨幣決策會後可能湧現逢低承接買盤，也許起初會提振股價，但在基本面「雙輸」情況下，賣壓可能尾隨任何反彈而至。他估計標普500指數可能短暫彈升到3,860點甚至3,950點，隨後又會反轉直下，跌向3,500點，套牢更多做多的投資人。

落底要見三徵兆

柯貝西指出，美股落底必須見到三個典型的徵兆：1.「恐慌指數」VIX至少要飆升到45或更高，目前還在30出頭。2.標普500看到「跌停日」（limit-down day），或許也有助於築底。3.相對強弱指標（RSI）在30以下，顯示資產顯得「超賣」，目前的日RSI正接近30。