瑞銀：未來一年半不會出現衰退

隨著經濟成長放緩，有關衰退的問題頻頻出現。

瑞銀在給客戶的報告中就這些問題提出分析。瑞銀首先指出，未來12個月美國經濟衰退的風險為平均水平，未來一年半不會出現衰退。但經濟成長的確將大幅減速，市場對成長的擔憂加劇。

根據瑞銀數據模型顯示，短期內周期轉折的風險很低。受住房和勞動數據影響，最近一個月的數據水平有所下降，但工業生產和周期性消費支出等商業活動仍然相當強勁。5月初的各種勞動市場報告數據也顯現出就業 進一步放緩。

瑞銀認為，與當前最能類比的兩次衰退分別是1990-1991年和2001年，而不是疫情爆發的2020年或金融危機的2008年。

瑞銀指出，早期美國經濟的一個特點是，製造業對經濟周期的影響較大，但如今服務業占主導地位。2008年的金融危機是一場非常嚴重的經濟衰退，是一場由銀行系統性風險失控所引發的，也不太像現在的處境。1991和2001年經濟衰退期間，前6個月失業率上升了0.8%。失業率累計上升2.5%。代入今天的勞動市場情況，失業率上升0.8%相當於失去100多萬個工作崗位。

目前通膨顯著上升，但1991年和2001年的衰退都證明了一點，通縮很快就會顯現出來。

瑞銀表示，在這兩次衰退中，前6個月核心PCE分別下降0.9%和0.8%。這意味著經濟衰退可能使明年的通膨率進一步低於2%。與持續擴張相比，總需求的收縮將緩解物價高漲經濟部門的巨大壓力。當前的高通膨背景讓聯準會(Fed)對經濟成長的意外收縮不那麼敏感，但低通膨和低成長的結合將導致與今天截然不同的政策。

瑞銀假設，期中選舉 之後，美國政府可能陷入僵局，將難以達成一致性的財政紓困 法案，只能靠Fed實施僅有的貨幣政策。