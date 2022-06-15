殖利率飆升 股指續下跌

美股14日繼續下跌，因為市場難以從13日的大幅拋售中反彈，而且在聯準會(Fed)宣布關鍵貨幣政策之前利率飆升。

史坦普500指數 下跌13.75點或0.37%至3735.88點，進一步跌入熊市區域，較高點下跌逾21%。那斯達克綜合指數上漲19.12點或0.18%至1萬828.35點。道瓊 工業平均指數下跌150.79點或0.49%至3萬365.88點。

10年期殖利率 突破3.45%，創下11年新高，2年期利率上漲14個基點至3.418%。

甲骨文上漲10.5%，該軟體公司財報顯示其基礎設施雲端業務的「需求大幅成長」推動獲利成長。在將本季股利提高50%以上並宣布將在董事會中增加3名新董事後，聯邦快遞飆升14.38%，創下20多年來的最佳表現。

寶鹼、可口可樂和聯合健康分別下跌3.12%、2.74%和1.69%，拉低了道指。史指11個類股中有9個下跌，由公用事業股下跌3%和消費性必需品下跌2%帶動。而在聯邦快遞和CH Robinson提振下，道瓊運輸指數上漲2%，並創下3月以來的最佳單日表現。

旅遊股再次下滑，挪威郵輪公司和皇家加勒比公司分別下跌3.72%和4.29%。達美航空也下跌2.58%。

科技股在交易時段出現短暫反彈，由特斯拉、微軟和輝達領漲。