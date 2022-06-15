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500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

等待央行動作 獲利衰退示警

財經新聞組／綜合報導

由於分析師評估熊市長短和經濟衰退的風險，全球股市前一交易日大拋售。但14日又見反彈。

投資人正在等待聯準會(Fed)15日的貨幣政策聲明，由於5月年通膨率達到令人震驚的8.6%，市場看好升息75個基點。

法國興業銀行新興市場和信貸研究主管史蒂爾(Guy Stear)表示，雖然經濟衰退看來更有可能，但有兩個方面需要考慮，「一個是純粹的經濟前景，其次是獲利展望。事實上，相較於經濟成長，我更擔心獲利。」

他表示，因為去全球化、能源和投入成本上升以及工資上漲等主流議題發酵，過去25年來獲利占GDP百分比的上升趨勢「或多或少已經結束」。

他說，「所以我認為，無論經濟前景如何，沒錯，經濟衰退的可能性正在上升，但獲利衰退的可能性正以更快的速度增加。」

一如Fed，英國央行、日本央行和瑞士央行本周都將宣布貨幣政策動向。各個央行都要面臨自己的經濟挑戰，同時還須兼顧全球性問題，諸如激升的食品和能源成本，以及供應鏈受阻。

ING全球宏觀負責人、分析師布列斯斯基(Carsten Brzeski)表示，「現在各國央行都開始恐慌，市場一夕間面對高利率時代，因此股市會出現大幅修正，這是非常合理的。」

他認為，「隨著各國央行開始感到恐慌，美國以及歐元區在年底出現衰退的可能性明顯增加。」

在針對當前的部位配置方面，史蒂爾表示，企業信貸市場的幾個防禦領域可以為投資人提供一些保護。特別是能源和公用事業，他認為後者代表了向潔淨能源和綠色轉型的必要性。不過，他也對銀行業持樂觀態度。

央行 投資 貨幣

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