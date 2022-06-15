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Fed本周升息3碼預期加深

財經新聞組／綜合報導
升息步伐預估將加快，本周Fed可能升息3碼。 （路透）
升息步伐預估將加快，本周Fed可能升息3碼。 （路透）

美國通膨升勢難止，消費者通膨預期又創新高，促使市場開始調整對美國聯準會（Fed）升息幅度的預估，目前對於本周以及7月會議各升息3碼的預期加深，激勵美元指數升破105，刷新20年新高。

華爾街日報13日報導，近來一連串令人不安的通膨報告，可能促使Fed在本周升息3碼，將是1994年來首度一次升3碼。紐約聯準銀行數據顯示，5月消費者對未來一年的通膨預期升至6.6%，達到2013年6月開始這項調查以來的最高水準，14日公布的美國5月生產者物價指數年比攀升10.8%，可能加重消費者物價壓力。

報導指出，雖然Fed主席鮑爾也可能暗示，7月下旬將會有更大幅度的升息，但若Fed想做出這種宣示，那就可能決定本周就更積極升息。

芝加哥商業交易所（CME）的Fed Watch工具顯示，截至14日，交易員認為Fed將台北時間16日凌晨2時公布決策時，將宣布決議升息3碼的機率達到89%，7月下旬再升3碼的機率為84%。

高盛和摩根大通（小摩）的經濟學家13日調整預期，認為Fed本周將宣布決議升息3碼，而非原先預估的2碼，加入巴克萊和Jefferies等華爾街機構的行列。美元指數13日一度升破105，再創20年高點，14日盤中續升0.2%，報105.263。

高盛經濟學家認為，Fed本周將升息3碼，7月下旬再升息3碼，9月升2碼，11月和12月各升1碼，預計Fed本周將公布的利率點狀圖中位數將顯示，2022年底利率區間為3.25%~3.5%，2023年再升息兩次至3.75%-4%。

摩根大通經濟學家費洛利指出，美國長期通膨預期的驚人上升，顯示Fed不會受限於之前預告的升息2碼，預估會升息3碼，雖然也有經濟學家喊出可能升息4碼，但這個風險不會太高。

但他預估，Fed將在9、12月各升息2碼，之後升息幅度將縮小至1碼，Fed這波升息循環的利率高峰，將在明年初之前，攀抵3.25%~3.5%區間。貨幣市場則預期，聯邦資金利率將在明年中達到4%的高峰。

鮑爾5月曾暗示，只要經濟數據符合預期，6、7月將各升息2碼。但戰術上而言，對向來偏好在行動前就先放風聲的鮑爾來說，一口氣升息3碼，能夠釋出足夠的鷹派訊號，表明Fed抗通膨的決心，引導市場重新定價，但也可能讓市場對Fed的下一步行動感到困惑。

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