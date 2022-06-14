美銀：投資人對停滯性通膨的疑慮 升抵金融危機以來最高

美銀的基金經理人調查顯示，投資人對停滯性通膨的擔憂已升抵2008年金融危機以來最高。美聯社

根據美國銀行（BofA）每月對基金經理人的調查，投資 人對停滯性通膨的擔憂升抵2008年金融危機以來最高，而且對全球成長的信心已跌至歷來最低。

這項調查也顯示，全球企業的獲利預期也降至2008年水準，美銀策略師指出，之前幾次的獲利預期谷底，出現在其他主要華爾街 危機期間，例如雷曼兄弟破產和網際網路泡沫破裂。

以哈奈特（Michael Hartnett）為首的美銀策略師表示，美銀在截至10日為止的當周訪調了266名基金經理人，他們總共管理7,470億美元資產。美國在10日公布的5月通膨數據，「粉碎」了外界對聯準會（Fed）暫停激進升息循環的希望。

哈奈特說，華爾街的情緒很糟，在殖利率 和通膨率大幅走高後，股市跌得很低，Fed可能需在6月和7月祭出超級鷹派的升息，方能遏止持續飆升的殖利率和通膨率。

美銀的調查並顯示，有多達73%的受訪者預期未來12個月經濟將走弱，投資人信心為1994年開始此調查以來最低。在標普500指數13日墜入熊市之前，這項調查結果使外界能進一步了解基金經理人的資產配置及其看法。美國5月通膨率飆升8.6%，加深了Fed可能採取更激進緊縮政策的疑慮。

調查並指出，在投資部署方面，投資人做多現金、美元、原物料商品、醫療保健、資源、優質和價值股，並且做空債券、歐洲和新興市場股票、科技股和消費股。

投資人認為，市場最大的尾部風險是鷹派央行，其次是全球經濟衰退。石油和原物料商品是最熱絡的多頭交易。