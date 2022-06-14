甲骨文雲端事業動能持續成長 推升股價盤後大漲

甲骨文上季營收與獲利均優於市場預期。路透

甲骨文 （Oracle）13日公布優於預期的財報，同時表示雲端 事業動能增加，上周剛完成併購醫療保健紀錄供應商Cerner，有助促進雲端業務成長。投資人反應甚佳，讓公司股價在周一（13日）盤後一度大漲13%。周一正常交易時段，甲骨文股價隨大盤下挫，收在16個月來新低。

執行長凱芝（Safra Catz）說，雲端事業營收 本季將成長25%，以固定匯率的基礎來看，本會計年度的成長率可望達到30%。甲骨文以283億美元買下的Cerner加入貢獻營收的行列後，6到8月這一季的雲端營收成長可能多達47%。

凱芝表示，客戶為了省錢，樂意移到甲骨文的雲端架購之上。Cerner將能帶進更多醫療保健業者採納雲端作業，醫療保健相對其他行業，使用雲端技術的程度較落後。

甲骨文上季營收成長5.5%至118億美元，優於市場預期的117億美元。這是甲骨文連續第八季營收年比呈現增長。調整後的每股盈餘1.54美元，亦優於市場預期的1.38美元。

美元勁升，吃掉海外市場占比吃重的美國科技公司營運增長。以甲骨文為例，公司近一半的營收是在美國之外，匯率波動導致上季營收減損5%。