需求噴出 酒店房價只會再漲 希爾頓：迎百年來最盛大夏季
雖有高通膨率、經濟疲軟以及經濟衰退的擔憂，但酒店生意卻從未出現放緩。
而且情況恰恰相反，希爾頓CEO納塞塔(Chris Nassetta)預測該連鎖酒店將「在今年迎來我們103年歷史以來最盛大的夏天」。
新冠疫情對幾乎所有休閒和商務旅遊計畫造成限制，很少有其他行業像旅遊那樣受到重創。但隨著全美疫苗接種率和限制放寬，旅客已經回流。全球休閒和商務航班自疫情以來於5月首次超過2019年水平。
但是，即使受到旅客的高需求以及其他通膨壓力推動成本上升，但酒店業者仍然認為還有進一步提高價格的空間。
納塞塔表示，「所有東西的價格都在上漲，和去加油站、雜貨店或生活中任何方面沒有什麼不同；你可以自己決定。」
萬豪CEO卡普阿諾(Tony Capuano)表示，在陣亡將士紀念日周末，該公司今年每間可用客房收入年比2019年增加約25%。在萬豪旗下豪華品牌中，包括JW萬豪、麗思卡爾頓和St. Regis，與2019年相比，這些酒店2022年第1季的房價上漲近30%。
他指出，「我認為，在勞動力緊張的市場中可能面臨挑戰，但只要我們提供服務，就會繼續看到價格非常顯著的上揚。」他明確指出，雖然休閒景點和沿海地區的「房價潛力非常大」，但「美國中部一些城市市場並沒有很快恢復」。
由於拜登政府現在已經取消對國外入境航空旅客的新冠病毒篩檢要求，因此可能會再次提振需求。
凱悅總裁兼CEO霍普拉馬齊安(Mark Hoplamazian)表示，來美旅遊的外國遊客比國內遊客的花費要多得多，篩檢要求只是「製造問題」。即使沒有旅客可能會因為這項規定而暫停旅遊，需求仍然很高，「幾乎是全面的，所有業務部門和休閒都在全力噴出。」
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