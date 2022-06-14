需求噴出 酒店房價只會再漲 希爾頓：迎百年來最盛大夏季

萬豪酒店第1季房價較2019年上漲約30%。（美聯社）

雖有高通膨率、經濟疲軟以及經濟衰退的擔憂，但酒店生意卻從未出現放緩。

而且情況恰恰相反，希爾頓CEO 納塞塔(Chris Nassetta)預測該連鎖酒店將「在今年迎來我們103年歷史以來最盛大的夏天」。

新冠疫情 對幾乎所有休閒和商務旅遊計畫造成限制，很少有其他行業像旅遊那樣受到重創。但隨著全美疫苗接種率和限制放寬，旅客已經回流。全球休閒和商務航班自疫情以來於5月首次超過2019年水平。

但是，即使受到旅客的高需求以及其他通膨壓力推動成本上升，但酒店業者仍然認為還有進一步提高價格的空間。

納塞塔表示，「所有東西的價格都在上漲，和去加油站、雜貨店或生活中任何方面沒有什麼不同；你可以自己決定。」

萬豪CEO卡普阿諾(Tony Capuano)表示，在陣亡將士紀念日周末，該公司今年每間可用客房收入年比2019年增加約25%。在萬豪旗下豪華品牌中，包括JW萬豪、麗思卡爾頓和St. Regis，與2019年相比，這些酒店2022年第1季的房價上漲近30%。

他指出，「我認為，在勞動力緊張的市場中可能面臨挑戰，但只要我們提供服務，就會繼續看到價格非常顯著的上揚。」他明確指出，雖然休閒景點和沿海地區的「房價潛力非常大」，但「美國中部一些城市市場並沒有很快恢復」。

由於拜登政府現在已經取消對國外入境航空旅客的新冠病毒篩檢 要求，因此可能會再次提振需求。

凱悅總裁兼CEO霍普拉馬齊安(Mark Hoplamazian)表示，來美旅遊的外國遊客比國內遊客的花費要多得多，篩檢要求只是「製造問題」。即使沒有旅客可能會因為這項規定而暫停旅遊，需求仍然很高，「幾乎是全面的，所有業務部門和休閒都在全力噴出。」