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股指全面崩潰 史指跌入熊市

財經新聞組／綜合報導

2022年美股拋售加劇，史坦普500指數跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，因為在本周聯準會(Fed)召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。

史指下跌151.23點或3.88%至3749.63點，為2021年3月以來最低水平，較1月紀錄高點下跌超過21%。上次淪入熊市是2020年3月疫情開始時。

道瓊工業平均指數下跌876.05點或2.79%至3萬516.74點，較高點下跌約17%。那斯達克綜合指數下跌530.8點或4.68%至1萬809.23點，距高點下跌逾33%。

在《華爾街日報》報導指稱Fed將考慮在15日升息75基點後，主要股指在最後30分鐘觸及盤中低點。

投資人幾乎無處可逃。美國國債下跌，將10年期殖利率推至2020年3月以來最高點。比特幣下跌15%。盤中一度史指每支股票都走低。最後只有5支個股維持不跌。

波音、Salesforce和美國運通分別下跌8.77%、6.97%和5.25%。科技股也遭受重創，Netflix、特斯拉和輝達下跌超過7%。

旅遊股也下跌，嘉年華和挪威郵輪公司分別下跌10.32%和12.3%。達美航空下跌8.28%，而聯合航空下跌10.06%。

史指所有主要類股均出現下跌，能源下跌逾5%，消費性非必需品、資訊科技和公用事業也下跌超過4%。

指數 熊市 殖利率

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