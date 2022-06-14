消費者信心低迷 帶來風險

摩根史坦利 策略師表示，在聯準會(Fed)勢將繼續升息以對抗通膨之際，消費者信心低迷成為美股 和經濟面臨的一道關鍵風險。

以威爾森(Michael Wilson)為首的大摩策略師在13日的報告中寫道，信心下降不僅從需求角度對經濟和市場構成風險，而且在10日通膨數據爆表的背景下，還將使Fed繼續停留在對抗通膨的鷹派道路上。

美國5月通膨率升至40年新高，6月消費者信心則大降至1978年以來的最低水平。美股13日大跌，史坦普500指數跌入熊市，因投資人擔心最新的通膨數據可能推動Fed把激進升息之路延長到秋季。

威爾森一直是華爾街最知名的空頭策略師之一，他準確預測美股最新的大跌。摩根史坦利策略師指出，雖然市場走勢已經反映出獲利率壓力及消費者需求下滑這些動態，但庫存過剩的風險才剛剛開始反映在股價中。大摩重申減碼消費性必需品類股。

對於美股的走向，他認為，如果經濟衰退並未出現，到8月中下旬，史指將較10日收盤價下跌大約13%至3400點。這是史指「更可靠的支撐水平」。

與此同時，以柯斯汀(David J．Kostin)為首的高盛 策略師表示，美國企業獲利預測仍舊太高，預計將進一步下修。

柯斯汀在最新報告中寫道，即使今年史指遭到拋售，但「美股估值遠遠未達低迷的程度」。

高盛預測的基本假設是：股票估值將大致不變，而獲利成長將推動史指到年底時升至4300點，較當前水平有約10%的上行空間。