特斯拉德國 廠月均招聘500人

德國勃蘭登堡地區經濟官員史坦巴赫(Joerg Steinbach)表示，特斯拉在的格倫海德(Gruenheide)工廠每月招聘500至600名員工，並正與國家就業機構合作，招聘德國汽車製造商不再需要的勞工。目前為止特斯拉總共招聘了4100至4500名員工，其中約10%是外國人，主要來自波蘭。

供應鏈優勢 RBC升評特斯拉

RBC Capital Markets將特斯拉的評級從「市場表現」調升至「優於大盤」，因為對該電動車製造商的長期定位持積極看法。分析師史派克(Joseph Spak)認為，隨著電動車在本世紀中後期進入第三階段，能否如期交車將越來越依賴於供應鏈，而特斯拉在這方面長期存在優勢。

向對手開放 亞馬遜想避罰款

知情人士表示，亞馬遜已提出限制其對賣家數據的使用，並提高競爭對手產品在其平台上的能見度，此舉可能導致歐盟反壟斷監管機構在年底前結束調查而無需罰款。這家全球最大線上零售商正在尋求避免可能的歐盟罰款，金額可能高達全球營業額的10%。

廣告業今年收入將成長8.4%

根據廣告業最新發表的報告，即使全球地緣政治局勢持續存在並且人們擔心經濟衰退，但今年全球廣告業務預計將成長8.4%。WPP PLC旗下廣告機構GroupM發表報告顯示，不包括美國政治廣告在內，全年收入可望達到130億元，高於2020年的120億元。

阿聯酋禁映動畫片巴斯光年

阿拉伯聯合大公國宣布禁止放映原訂本周在電影院 公開上映的迪士尼皮克斯動畫長片「巴斯光年」。阿聯酋青年和文化部媒體監管辦公室推文表示，這部電影違反了該國的媒體內容標準，但沒有具體說明所謂的違規行為。據傳電影中有兩個戀愛中女性的同性親吻，同性戀在阿聯酋被視為犯罪。

Spotify新機構處理有害內容

Spotify Technology SA宣布成立一個安全諮詢委員會，就仇恨言論、虛假資訊、極端主義和線上濫用等問題提供第三方意見。該組織代表了Spotify在今年稍早對「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)的強烈反彈之後，更進一步地努力處理其語音串流服務中的有害內容。