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美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉德國廠月均招聘500人

德國勃蘭登堡地區經濟官員史坦巴赫(Joerg Steinbach)表示，特斯拉在的格倫海德(Gruenheide)工廠每月招聘500至600名員工，並正與國家就業機構合作，招聘德國汽車製造商不再需要的勞工。目前為止特斯拉總共招聘了4100至4500名員工，其中約10%是外國人，主要來自波蘭。

供應鏈優勢 RBC升評特斯拉

RBC Capital Markets將特斯拉的評級從「市場表現」調升至「優於大盤」，因為對該電動車製造商的長期定位持積極看法。分析師史派克(Joseph Spak)認為，隨著電動車在本世紀中後期進入第三階段，能否如期交車將越來越依賴於供應鏈，而特斯拉在這方面長期存在優勢。

向對手開放 亞馬遜想避罰款

知情人士表示，亞馬遜已提出限制其對賣家數據的使用，並提高競爭對手產品在其平台上的能見度，此舉可能導致歐盟反壟斷監管機構在年底前結束調查而無需罰款。這家全球最大線上零售商正在尋求避免可能的歐盟罰款，金額可能高達全球營業額的10%。

廣告業今年收入將成長8.4%

根據廣告業最新發表的報告，即使全球地緣政治局勢持續存在並且人們擔心經濟衰退，但今年全球廣告業務預計將成長8.4%。WPP PLC旗下廣告機構GroupM發表報告顯示，不包括美國政治廣告在內，全年收入可望達到130億元，高於2020年的120億元。

阿聯酋禁映動畫片巴斯光年

阿拉伯聯合大公國宣布禁止放映原訂本周在電影院公開上映的迪士尼皮克斯動畫長片「巴斯光年」。阿聯酋青年和文化部媒體監管辦公室推文表示，這部電影違反了該國的媒體內容標準，但沒有具體說明所謂的違規行為。據傳電影中有兩個戀愛中女性的同性親吻，同性戀在阿聯酋被視為犯罪。

Spotify新機構處理有害內容

Spotify Technology SA宣布成立一個安全諮詢委員會，就仇恨言論、虛假資訊、極端主義和線上濫用等問題提供第三方意見。該組織代表了Spotify在今年稍早對「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)的強烈反彈之後，更進一步地努力處理其語音串流服務中的有害內容。

特斯拉 電影院 德國

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比特幣2萬美元大關岌岌可危 加密幣總市值跌破1兆美元

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