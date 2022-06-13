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投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

熱浪襲美國中部 料將出現破紀錄100度高溫

美聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾一個月前表示央行未積極考慮升息三碼，市場擔心他本周可能改變態度。美聯社
美國聯準會主席鮑爾一個月前表示央行未積極考慮升息三碼，市場擔心他本周可能改變態度。美聯社

一個月前，美國聯準會主席鮑爾表示，央行並未「積極考慮」升息三碼，但在上周五的CPI顯示通膨加速快於預期後，華爾街擔心鮑爾他態度。這雖非史無前例卻很罕見，聯準會上次升息三碼是葛林斯潘時代的1994年11月。

美國有線電視新聞報導，上周五和周一全球股市大跌，基準的美國10年期公債殖利率升至3.27%，是2018年11月來最高。投資人緊張是因為聯準會可能邁入未知領域。央行將近28年不曾一口升息三碼。

根據芝加哥商品交易所的聯邦基金期貨，交易員預計央行升息兩碼的可能性為60%，升息三碼的預期從一周前的3%上升到40%。

巴克萊銀行的經濟學家認為，聯準會周三將宣布升息三嗎，「以增加公信力並控制通膨，更廣泛的應對之策可能是是儘速升息」。

Jefferies的經濟學家也加入三碼的陣營，他們周末撰寫報告表示，「通膨沒觸頂，甚至沒到高原期，還在加速，6月還可能再變快。儘管聯準會討厭讓市場感到意外……通膨預期的急升是一個豁免條款，讓鮑爾有台階下」。他們補充說，鑑於最近的事態發展，沒人會批評聯準會升息三碼。

就算聯準會周三沒升息三碼，也可能在7月下次會議時這樣做。事實上，聯邦基金期貨目前預計下月升息三碼的可能性超過50%，升息整整四碼的可能性則超過25%。

這會是個極端舉動嗎？當然，但投資人似乎意識到，當鮑爾和其他聯準會官員一再表示，他們的決定「取決於數據」時，他們是認真的。

所以，如果通膨數據仍然很糟糕，就不能完全排除在不久之後的某個時點升息四碼的可能性。

升息 聯準會 鮑爾

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