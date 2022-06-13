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特斯拉一股拆三股 8月拍板

體育新聞組／綜合報導
特斯拉計畫分割股票，帶動散戶買氣。（路透）
特斯拉計畫分割股票，帶動散戶買氣。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）計畫分割股票，把一股拆為三股，藉此增加發行40億股普通股，此案將在8月的年度股東大會上尋求股東批准。通常拆股後股價會變得更讓投資人負擔得起，帶旺股票買氣，但如今整體經濟情勢已有所不同，特斯拉不一定能重演上次拆股後掀起的強勁漲勢。

特斯拉早在今年3月就透過推特宣布這次的拆股計畫，但當時未提供細節。如今，根據特斯拉10日呈交美國證管會（SEC）的說明文件（PRE 14A），特斯拉擬於8月4日召開年度股東大會，並尋求股東批准該公司將已獲授權發行的20億股普通股，增至60億股。截至3月底止，特斯拉約有10.4億股在外流通股票。

若該公司正式實施拆股，特斯拉股東當日將獲得額外兩股普通股，持有的特斯拉股票總值不變。特斯拉股價10日收報696.69美元，已從去年11月的高點跌逾40%，但在美股盤後受此消息激勵而上漲1.8%。

若這次拆股獲股東同意，將是特斯拉在不到兩年內二度分拆股票。特斯拉上次是在2020年宣布將股票一分為五，當時股價在公告拆股到實際執行的這段期間飆漲60%。特斯拉當然希望這次拆股有利於這種情況再次發生。拆股後股價會更親民，有助降低投資人入手門檻，可望帶動散戶買氣。

不過，這回不見得那麼順利，因當前的市場環境已不同於去年。像是Google母公司字母和電商巨擘亞馬遜分別在今年2、3月宣布把1股分割成20股，但自公告以來，這兩家公司的股價都下跌20%左右，遠不如同期美股大盤標普500指數的表現。

特斯拉股價過去幾個月來的表現，顯示就算擁有大批忠實的散戶追隨者，但仍難以招架市場對該公司的整體信心減弱，尤其是如今風險胃納普遍偏低。

特斯拉另表示，甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）將不尋求連任該公司董事。他從2018年12月開始擔任這項職位，任期將於今年屆滿。在他卸任後，特斯拉董事會席次將降至七席。

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