首次遇熊市 Z世代如何過關？

新冠疫情 爆發之後，股市湧入一群投資 新手，不料事事多變，原本前景看好的股市行情下跌，許多新手正面臨著此生第一次市場大低迷。

疫情下，不少1981至1996年出生的千禧世代，及1997至2012年出生的Z世代失業，或無處玩樂而備感無聊，突然因政府推行刺激計畫而獲得紓困金，再加上聯邦失業救濟金加碼，手頭資金寬裕了些，當時股市因疫情而下跌而出現逢低買股的切入點，紛紛投入。

隨著疫情時間拉長，股市震盪過後行情上揚，人人逢低買股都賺大錢。

孰知好景不常，好不容易疫情稍緩、處處解封、經濟恢復運轉，卻碰到俄烏戰爭引起的地緣政治混亂、供應短缺、通貨膨漲和高利率，一一擾亂股市。標準普爾500指數(S&P 500)已從1月3日最近一次高點下跌約13%，上個月短暫觸及熊市，盤中重挫20%。

嘉信理財(Schwab)調查，目前全美股市投資者當中約15%聲稱2020年開始投資；全美證券業最大獨立監管機構金融業監管局(FINRA)研究發現，當年開設第一個非退休投資帳戶的人多半不到45歲、收入低於其他人。過去兩年裡，全美共約2000萬人開始投資。

財富管理業者BNY Mellon Wealth Management投資長格羅霍夫斯基(Leo Grohowski)說，許多投資人先購買，之後才對在社群媒體獲狂熱追隨者青睞的模因股票 (meme stocks)、空白支票公司(SPAC,一種投資基金)、非同質化代幣(NFT)提出疑問，根本是不分青紅皂白的購買。

波克夏哈瑟威公司(Berkshire Hathaway)副董事長芒格(Charlie Munger)將疫情下的股市描述為「幾近投機狂潮」，有一群對股票一無所知的人從另一些更不了解股票的經紀人那裡聽取建議。

財富管理業者Creative Planning總裁兼執行長馬盧克(Peter Mallouk)說，引起狂熱的股市賭場如今關閉了，在Reddit的WallStreetBets等數位社群裡，這種情緒已轉變，股市看好時，年輕投資者齊集在那個平台、競相發布股票只會上漲的表情符號，如今，一位用戶激情過後寫道，當免費的錢龍頭關閉時，投資有點困難，另用戶自稱耗盡儲蓄和投資，甚至已沒有本錢再損失更多，所以將離開股市。

不過，經驗豐富的專業人士出面提醒，這不是該走的路。專家建議如下：

第一、吸取教訓 繼續前進

格羅霍夫斯基說，投資者難免恐慌，但不該完全退出市場。這群投資新手應吸取教訓，深知「先買後問」絕非好策略，事先掌握基本面和估值很重要，對於傾向長期投資的人來說，此時此刻與其視為退出點，不如當作是切入點。

格羅霍夫斯基承認，對於損失慘重的投資者來說，眼前確實是一大考驗，但他深信將有更好的市場。

理財業者Ritholtz Wealth Management主管卡爾森(Ben Carlson)最近在報告中寫到，每遇到熊市，便感覺世界末日即將來臨，總有些技術分析師用圖表對1987年或1929年進行類比，讓人感覺將再次遇到所有的崩盤之母，但他補充，史上每一次熊市都是買入機會。

第二、如何度過低迷期？

嘉信理財投資長桑德斯(Liz Ann Sonders)說，當市場更加動盪、疲軟取代強勢時，她建議積極的投資者關注現金充裕和低負債的資產負債表、積極獲利修正、低波動性等因素來選股。

桑德斯說，熊市期間必會偶而出現大幅反彈，但投資者仍應做好長期低迷的準備，聯準會激進的政策、流動性趨勢的轉變、經濟成長趨緩都可能為股市帶來壓力。

施瓦布金融研究中心(Schwab Center for Financial Research)高管裡佩(Mark Riepe)說，擔憂下實在很難「不驚慌」，因應之道是確保股票外有足夠資源度過危機，只要撐得下去，就不必逢低賣股。

施瓦布金融研究中心比較熊市期間不同投資組合的回報，發現市場觸低點然後反彈時保持100%持股的投資者獲利優於低迷時賣出部分股票的人。

摩根大通資產管理公司(JPMorgan Asset Management)全球策略長凱利(David Kelly)在最近一份報告中說，經濟常充滿不確定性，投資者應牢記，想要有可觀的長期報酬，波動性不可或缺，他並建議多元化投資組合，藉此降低風險，而評估價值是長期獲利潛力的良好指標；他強調，投資最佳時機往往是人們感到最害怕和最困惑的時候。