埃克森美孚錢賺的比上帝多？蘋果才是今年獲利王

埃克森美孚公司設在加州奧克蘭的一座加油站。美國汽油價格高漲，讓石油公司大賺錢，但也引來政治人物批評趁機大發「通膨財」。 歐新社

在油價 高漲助長通膨氣焰之際，承受政治壓力的美國總統拜登 10日痛批石油巨人埃克森美孚（Exxon Mobil）「今年賺的錢超過上帝」。但真正要論誰才是今年美國企業獲利王，埃克森還得靠邊站。

巴隆周刊（Barron's）報導，埃克森美孚2022年淨利可望達到410億美元左右，比2021年的230億美元大增，但仍將遙遙落後科技巨人蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet，以及金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）。

據分析師預估，蘋果今年度可望獲利1,000億美元，領先群倫；其次是Alphabet，今年可望獲利730億美元；微軟和摩根大通可望分別以700億美元和600億美元緊追在後。

蘋果獲利如此龐大，但似乎沒人介意，為何埃克森美孚卻挨罵？理由是美國此刻能源價格高漲，汽油漲到每加侖5美元，通膨率衝破8%，使拜登承受莫大的政治壓力，轉而痛斥能源公司貪婪。華府一些議員正拋出仿效英國課徵暴利稅（windfall profit tax）的構想。

拜登10日在洛杉磯發表演說，為政府抗通膨努力辯護。他說：「埃克森美孚今年賺的錢比上帝還要多。」他並且向埃克森喊話：「開始投資 ，開始繳你的稅！」

巴隆周刊指出，埃克森有在投資，今年計劃砸下210億美元的資本支出，投資金額在全球能源產業名列前；埃克森第1季也繳了28億美元的稅，2022全年繳稅總額可能達到120億美元，甚至更多。

埃克森美孚股價10日下跌1.8%，收在每股100.46美元，今年來漲幅約60%，目前市值約4,240億美元，在美企排名第11。該公司曾是美國市值最高企業，但2020年底排名掉到第38，如今運勢隨油價勁漲而回升。

批評埃克森的人可能忘了，這家石油公司在2020年油價重挫時陷入虧損，當時股價跌到只有現在價位的三分之一。

持平而論，埃克森美孚即使在2020年那麼艱困的環境下，仍維持充足的資本支出，如今收割這些投資計畫（例如在蓋亞那投資開發離岸油田）的成果，何過之有。