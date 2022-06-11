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消費者減少、利率上升、信貸嚴苛 「先買後付」業者進入整合期

財經新聞組／綜合報導
瑞典BNPL業者Klarna近日宣布裁員10%。（路透）
瑞典BNPL業者Klarna近日宣布裁員10%。（路透）

消費者支出減少、利率上升和更嚴苛的信貸條件，給提供「先買後付」服務的業者帶來麻煩，產業可能會進入整合期。

根據GlobalData的數據，「先買後付」(BNPL)成為消費金融領域成長最快的細項市場，交易量從2019年的330億元擴張到2021年的1200億元。

BNPL的商業模式產生於一個利率非常低的環境，這使得BNPL公司能夠以相對較低的成本籌集資金，並在網購網站上提供客戶結帳時貸款。

根據GlobalData的數據，在新冠疫情期間，隨著電商數量飆升，這種模式在年輕消費者中很受歡迎，去年在電商支出的每100元中，「先買後付」交易占2元。

但隨著推動其爆炸性成長的背景即將結束，整體產業面臨著清算，消費者削減支出和利率上升推高了BNPL公司的融資成本，壓縮了它們的獲利。

蘋果本周宣布將推出自有的延期支付服務，也將進一步加劇競爭，並短暫重擊美國最大的BNPL公司Affirm Holdings以及澳大利亞的Zip Co和Sezzle Inc等上市公司的股價

Affirm股價今年來下跌約75%。多爾西(Jack Dorsey)創立的支付公司Block Inc在1月完成收購澳大利亞BNPL提供商Afterpay，其股價2022年下跌約48%。

德銀資深支付分析師基恩(Bryan Keane)表示：「現在投資人對BNPL公司更加謹慎和不感興趣，因為如果處於經濟放緩或潛在衰退中，金融風險可能會變得明顯。」

知名BNPL業者Klarna在一年前融資後估值460億元，但最近解雇了700名員工，占員工總數10%。

這家瑞典公司將消費者情緒變化、通貨膨脹和烏克蘭戰爭列為原因，並表示正在與投資客進行談判以籌集更多資金。

對於小型業者，其中多數是初出茅廬的新創企業，獲得資金來借給購物者將變得更加困難。

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