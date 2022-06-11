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道指重挫880點 史指跌至3900

財經新聞組／綜合報導

在備受期待的通膨報告顯示物價上漲快於預期，且消費者信心創下歷史新低後，美股10日大跌。

道瓊工業平均指數下跌880點或2.73%至3萬1392.79點。史坦普500指數下跌116.96點或2.91%至3900.86點。那斯達克綜合指數下跌414.2點或3.52%至1萬1340.02點。

蘋果下跌3.86%，而微軟和道氏公司分別下跌4.46%和6.06%。Salesforce下跌4.63%，亞馬遜下跌5.6%。

道指本周下跌4.59%，過去11周連續第10周下跌。史指和那指分別下跌5.05%和5.6%，為10周來第9周下跌。

5月消費者物價指數(CPI)數據達到1981年以來的最高水平，同比上漲8.6%，不包括食品和能源價格則上漲6%。密西根大學消費者信心指數6月初值遠低於預期，創下歷史新低。

被視為對Fed升息最敏感的2年期美國國債殖利率躍升至3%以上，達到2008年以來的最高水平。

由於投資人努力應對更高的利率和潛在的衰退，科技股面臨壓力。在高盛調降評級後，Netflix下跌5.1%。晶片巨頭輝達下跌5.95%。

銀行和周期性股票也走低，可能反映出對經濟衰退的擔憂。富國銀行和高盛分別下跌6.04%和5.65%。波音下跌5.03%。

指數 殖利率 高盛

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