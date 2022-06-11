高通膨環境 首選材料能源

今年以來，市場擔憂高通 膨將引鄉水聯準會(Fed)激進的升息動作，甚至很多人將高通膨視為美股的「潘多拉盒子」。

美國諮詢公司蓋洛普在最近的一項民調中發現，通膨已超過了低薪和高住房成本等問題，成為美國人最關心的財務問題。從趨勢上來看，通膨問題從2021年開始引發更多關注，而作為整體通膨的重要「貢獻者」，汽油價格尤其引發更多關注。

自去年第2季以來，市場始終圍繞通膨是「暫時的，還是如前美國財長薩默斯所說，這是這個世代從未見過的高通膨的開始」在進行辯論。

今年以來在全球各地通脹飆升的情況下，「通脹暫時論」逐漸被「通脹持續論」所壓倒。

近期通膨警報也再拉響。對於美國的高通膨形勢，白宮方面坦承並不樂觀。而國際貨幣基金(IMF)首席副總裁葛平納斯(Gita Gopinath)本周表示，根據目前的預測，美國通膨率可能會長期保持在Fed的目標值之上，而且存在通膨預期「失控」的風險。

5月CPI年增8.6%，一舉戳破市場通膨降溫的幻想。安聯集團首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)也再度發出警告，由於能源價格持續上沖，通膨水平尚未見頂。

事實上，美國人幾個世代都沒見過的高通膨，似乎已經開始「半永久」化。投資 人面對處於通膨高峰的美股，宜慎選標的。

喬治梅森大學金融學教授霍斯特邁爾(Derek Horstmeyer)統計了紐交所(NYSE)、那斯達克(Nasdaq)所有上市公司在1973年2月至1974年12月、1978年9月至1980年5月、2021年2月至2022年3月三輪通膨飆升時期的股票殖利率 表現，發現材料和能源業股票的殖利率最為出色。

他認為，對於想要在通膨飆升時快速重新定位其投資組合的投資人來說，最好的作法就是轉向材料和能源股。