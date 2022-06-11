高盛降評Neftlix 大砍目標價

在通膨飆升和競爭加劇之下，高盛分析師雪瑞丹(Eric Sheridan)調降了網路串流媒體集團 Netflix的評級和目標價。該分析師將該股評級調降至「賣出」，同時將目標價大砍79元至每股186元，理由是更全面的消費者壓力和娛樂串流媒體市場競爭對手數量增加。

下半年就業 市場 快速降溫

高盛在最新報告中表示：「下半年企業招聘預期疲軟和GDP成長放緩，代表未來幾個月的就業成長也將放緩。」他預測未來3個月的就業崗位將每月增加21.5萬個。然後在接下來的6個月裡，每月僅新增16萬個工作崗位。就業增速從當前水平下降50%以上。

迪士尼 開除電視內容主管

消息人士透露，迪士尼突然解雇其最資深的電視內容主管賴斯(Peter Rice)，公司董事會支持CEO查佩克(Bob Chapek)決定。賴斯在迪士尼敲定收購21世紀福斯的交易後，於2019年加入迪士尼，他並不知道將被解雇。他的職位將由資深副手瓦爾登(Dana Walden)接任，立即生效。

小摩看好Spirit與捷藍合併

摩根大通將Spirit Airlines評級從「中性」調高至「加碼」，目標價30元。分析師貝克(Jamie Baker)及其團隊認為，Spirit Airlines很有可能會達成合併交易。他們還認為，Spirit Airlines和捷藍航空合併的可能性越來越大，可能超過與Frontier Group合併的可能性。

物價飆漲 短債殖利率 跳升

上月物價漲幅大於預期，引發經濟可能出現衰退的擔憂，美國短期國債殖利率跳漲。2年期殖利率跳升至2.955%以上。5年期美國國債殖利率與10年期和 30年期美債殖利率出現倒掛。勞工統計局報告，備受關注的通膨指標消費者物價指數(CPI)5月同比上漲8.6%，是逾40年來最大漲幅。

瑞士台灣越南遭指操縱外匯

財政部表示，根據2015年美國貿易法，瑞士繼續超過可能操縱匯率的門檻，但並未將瑞士或任何其他國家列為匯率操縱國。財政部將繼續加強與瑞士自2021年初以來的雙邊接觸，討論瑞士當局解決其外匯失衡的根本原因。越南和台灣也超過操縱貨幣門檻，將繼續深入分析其匯率政策。