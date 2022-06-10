這回可別再說「我錯了」 葉倫稱美國經濟不太可能衰退

葉倫上周坦承她有關通膨是暫時性的預測是錯誤的。路透

美國財政部長葉倫 周四表示，她認為美國經濟不會出現衰退，但成長速度「絕對」會放緩，而且汽油價 格不太可能很快回落。

她在紐約時報主辦的場合上說：「我不認為會出現經濟衰退。消費者支出非常強勁。投資支出堅挺。」

她說：「我知道大家對通膨非常不滿，這合情合理，但沒有任何跡象表明經濟衰退正在醞釀之中。」

葉倫也表示，她不認同民主黨人所指大企業漲價助漲通膨的說法，她說：「帶動通膨的主要是供需關係。」她說，價格相對成本的差額是拉大了，但這不是推升通膨的主因。

葉倫上周坦承她有關通膨是暫時性的預測是錯誤的，但她周四說，如果能回到過去，她不會改變美國的政策決定。

葉倫說，「我不會改變做法。」她也說總統拜登 施政主軸、1.9兆美元美國紓困計畫是必要的，免於這一代美國人遭受高失業率的困擾。

此外，葉倫表示，對抗通膨是總統拜登的首要任務，她也說，不指望剛剛達到每加侖5美元的汽油價格會很快回落。

她說，美國家庭顯然對飆升的油價感到憂心，油價在影響消費者預期心理發揮了關鍵作用，不過從美國現在是二戰以來最強勁的勞動市場來看，美國人對經濟的悲觀程度「令人訝意」。

葉倫說，拜登已經「盡他所能做的」，藉由指示大幅釋出戰略儲油來解決汽油價格居高不下的問題。她也說，美國官員還將繼續加緊制裁，懲罰俄羅斯並迫使俄國停止在烏克蘭的戰事。

她表示，禁止歐洲和英國公司為俄羅斯油輪運輸提供保險的計畫，或許有助於抑制莫斯科的能源收入。

在美聯儲收緊貨幣政策以控制需求並降低通脹之際，葉倫說她看到了一條通往軟著陸的道路，從而將避免經濟衰退。