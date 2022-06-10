告別臉書 Meta股票代碼更名

在以「臉書 」(Facebook)之名上市交易10年之後，這家社群媒體 巨頭正在擺脫其舊公司形象的最後一絲痕跡，自9日開始以股票 代碼「META」進行交易。

Meta Platforms Inc於2021年10月從臉書同名社群網絡平台更名，押寶共享虛擬領域「元宇宙」(Metaverse)將在移動互聯網上大放異采。

Meta聯合創始人兼CEO查克伯格(Mark Zuckerberg)於2004年在他的哈佛宿舍創立了臉書，作為學生透過互聯網見面的一種方式。

當時19歲的學生們幾乎不知道臉書後來將成為許多人社交生活中不可或缺的一部分，每月擁有近30億用戶，並擴展到包括流行的社群媒體應用程式Instagram和Whatsapp。

近20年過去了，查克伯格的公司正向虛擬世界元宇宙投入數十億元，這是一種未來主義的虛擬環境理念，用戶可以在其中工作、社交和娛樂，為用來當作接入點的硬體設備添加新功能。

紐約National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，「更改正式名稱和股票代碼的公司，通常是藉此表明潛在的商業模式發生了根本性的變化。」

他補充指出，「我不確定這是否真的有很大的不同。我還是會稱它們為谷歌和臉書。」

Meta股價今年以來下跌近42%，因為它面臨美國國會和監管機構對其市場力量、演算法決策和濫用監管的嚴苛批評。