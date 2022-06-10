經濟前景堪憂 道指大跌638點

由於投資 人擔心美國經濟狀況，美股9日在關鍵通膨報告公布前大跌。

道瓊工業平均指數 下跌638.11點或1.94%至3萬2272.79點。史坦普500指數下跌97.95點或2.38%至4017.82點。那斯達克綜合指數下跌332.05點或2.75%至1萬1754.23點。

賭場股是史指表現最差的類股，拉斯維加斯金沙下跌5.62%，凱撒娛樂下跌3.82%。中國科技股逆轉近期漲幅，拖累那指，拼多多大跌9.62%。

主要科技股也陷入困境，Meta下跌6.43%，亞馬遜下跌4.15%。波音是道指中表現最差的股票，跌幅4.23%。

在10日公布5月消費者物價指數(CPI)報告之前，股指下滑。投資人正在關注通膨是否已經見頂，或者聯準會(Fed)是否需要更加積極地抑制物價上漲。

盤中主要股指跌幅並不大，直至收盤前最後一小時。通稱華爾街 「恐慌指數」的CBOE波動率指數上揚逾2點，收盤站上26，本月首見。

油價小幅下跌，但美國西德州中質原油(WTI)仍保持在每桶120元以上。上周初請失業金人數升至22.9萬人，高於預期的21萬人。

史指已較歷史高點下跌約15%，但在從5月近期低點反彈後，最近幾周一直橫盤整理。該指數本周已下跌約1%。