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避險+投資 年金銷售大豐收

財經新聞組／綜合報導
今年年金銷售額可望創下紀錄新高。（路透）
今年年金銷售額可望創下紀錄新高。（路透）

隨著消費者逃離波動的股市，加上保險公司提供更誘人的利率，年金可望迎來豐收的一年。

保險集團Limra預測，2022年年金銷售額將達到2670億至2880億元，超過2008年創下的2650億元紀錄。去年消費者買進2550億元的年金，是歷年第三高。

年金的種類很多。它們通常具有兩種功能：投資，或作為退休後的準養老金。由保險公司向買家提供擔保，以對沖市場波動或老年儲蓄等風險。

產業專家和財務顧問表示，以消費者購年金的類別觀察，買家多半是尋求保護資金免受股票和債券波動影響的投資人，而不是尋求穩定退休收入的銀髮族。

亞特蘭大認證理財規畫師、Apex Financial Services創始人貝克(Lee Baker)談到暢旺的年金銷售額時說，「這是一種恐懼交易。」

在利率上升之下，保險公司還為消費者提供更好的各種年金支付和擔保品，從而提高了保險公司的獲利。

貝克預計，有些消費者是在沒有完全了解所購產品的情況下買下被推銷產品，通常是號稱免受市場波動影響。

他說，有得必有失。保險公司通常會為其擔保品收取溢價，可能使年金比共同基金等投資更昂貴。除了少數例外，消費者通常需要多年後才能動用年金，除非支付違約金，「天下沒有白吃的午餐。」

根據Limra的數據，消費者在第1季購買了160億元的固定利率延期年金，較2021年第4季成長45%，較去年同期增加9%。

這些產品就像銀行提供的定存單。保險公司保證一定時期內的回報率，可能是3到5年。在期限結束時，購買者可以取回他們的錢，將其投入另一支年金或轉化為收入。

Limra年金研究負責人傑欣(Todd Giesing)表示，普通買家的年齡在60至65歲，接近傳統退休年齡，他們希望在失業時能有救命錢。

Limra指出，與去年同期相比，第1季的指數年金和緩衝年金銷售額分別增加了21%和5%。

每種年金在不同程度上都能對沖下跌風險。這些年金與股指等市場指數連動；當市場表現良好時，保險公司將收益限制在上漲，但如果市場下跌，則為損失設定下限。

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