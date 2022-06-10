美股最錢線／消費萎縮 貨運股先反應

貨運業衰退不是一夕造成，從最近種種跡象就能看出端倪。先是美國消費萎縮讓零售業誤判形勢，導致庫存過剩，而同行間爭先恐後地清理庫存勢必導致貨運業的衰退。而終端需求下降之後，緊接著就是進口需求出現斷崖式下跌，而且是量價齊跌。

貨運情報公司Freightwaves警告，「雖然2022年前5月進口表現強勁，但現在進口需求不僅在走軟，而且過去幾周已下降了36%。」

另外，國際航運研究及諮詢機構Drewry追踪的從中國到美國西海岸的貨櫃現貨價格環比下跌41%至9630元。不僅代表運費正在下滑，並且還暗示隨著美國陷入經濟衰退後而對貨物的需求銳減，運費將進一步下降。

面對這種種現狀，摩根大通分析師 也開始對貨運業發出衰退預警。

摩根大通歐洲運輸和物流分析師布蘭德(Samuel Bland)在報告中針對FreightWaves的文章指出，「最近幾周美國的貨櫃進口量急劇下降，在洛杉磯 和長灘港也看到相似跡象。」

摩根大通表示，由於消費者的購買力是推動疫情 以來運費上漲的關鍵因素，因此消費萎縮「對整個行業來說都造成負面影響，尤其是對ZIM Integrated Shipping Services Ltd這類公司。」

貨運類股8日大幅下挫。羅素3000指數航運類股下跌4.8%，創一個月來最大跌幅，所有15支成分股全面下挫。其中全球最大散裝輪業者之一的Eagle Bulk Shipping更是下跌 11.63%，創一個月來最大跌幅。

貨運業的困境折射出的是消費的萎縮。有些經濟學家推測，隨著聯準會(Fed)開始升息並縮減資產負債表，消費者可能正在經歷「通膨高峰」。然而，即使通膨壓力開始緩解，從房貸到卡債和車貸，消費者仍可感受到利率上升的負面影響，這可能會進一步惡化需求和可自由支配支出。（財經新聞組）