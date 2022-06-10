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觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

財經簡訊

財經新聞組／整理

Novavax疫苗 FDA延後授權

美國食品和藥物管理局(FDA)發言人表示，Novavax的疫苗製造流程變化須經調查，之後才能在美國授權生產新冠疫苗。FDA的獨立疫苗專家委員會7日以壓倒性多數投票推薦Novavax疫苗在美國使用。FDA發表聲明指出，在委員會開會前幾天Novavax才通報其製造過程有變化。

Disney+進軍阿拉伯市場

Disney+ 8日起在中東和北非推出串流媒體服務，在這個人口年輕但迄今為止少人使用此類服務的地區爭奪市占率。Disney+表示，它已在16個阿拉伯國家上架，並正在為該地區量身訂製內容，包括為大多數產品提供阿拉伯語字幕。目前當地領先的串流媒體服務為Netflix、Starzplay和亞馬遜

首申失業金人數 1月來最高

勞工部報告，截至6月4日當周初請失業金人數飆升22.9萬人，為1月15日當周以來最高水平，遠高於《道瓊》估計的21萬人。有一周時間落差的持續申領失業救濟金人數保持不變，略高於130萬，低於FactSet估計的135萬。持續申領的4周移動平均數降至132萬，為1970年1月10日來最低水平。

BioNTech非洲生產疫苗

新冠疫苗製造商BioNTech表示，以非洲為服務重點的mRNA疫苗工廠將於6月23日在盧安達開始建設。這家生技公司發表聲明說，盧安達總統卡加梅(Paul Kagame)、其他國家元首以及非洲聯盟(AU)、歐盟(EU)和世界衛生組織(WHO)的代表將出席在首都基加利舉行的奠基儀式。

亞馬遜推AR虛擬試鞋

亞馬遜推出一種全新擴增實境(AR)購物工具，讓用戶可以虛擬試穿有興趣購買的鞋子。該功能名為Virtual Try-On for Shoes，可供美加iOS用戶在亞馬遜購物應用程式上使用。亞馬遜表示，該功能加入New Balance、愛迪達、銳步(Reebok)和彪馬(Puma)等品牌的「數千種款式」。

Beyond Meat合作素食餐廳

Beyond Meat宣布與亞特蘭大連鎖餐廳Slutty Vegan合作，後者將為每個漢堡提供Beyond Meat的非大豆肉餅選項。CEO柯爾(Aisha “Pinky” Cole)表示，她在2018年創立的這家公司與植物性肉類巨頭建立了「真正友好關係」。

疫苗 亞馬遜 FDA

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