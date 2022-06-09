玩樂、蛋糕、汪汪 這些公司股票代碼比META聰明有趣多了
股票代碼能以簡單符號概述公司特色，並吸引投資人購買嗎？臉書母公司Meta Platforms股票代碼自9日起換掉沿用多年的「FB」，改成「META」，使這個問題更令人好奇。
財經網站MarketWatch報導，Meta Platforms的新股票代碼就是新公司名稱，所以背後的邏輯很明顯。但有些股票代碼不僅能令人迅速聯想到這家公司，還有趣得令人會心一笑，更能充當某種企業聲明。
投資公司Liberty Wealth Advisors投資長班尼霍夫形容，股票代碼是「公司品牌的延伸。」
班尼霍夫認為，股票代碼的重要性，與企業標誌（logo）或產品招牌顏色（例如可口可樂罐上鮮艷的紅色）相提並論。不過，他懷疑認真的投資人只因喜歡某個股票代碼，就買進某支股票。
但信不信由你，美國波莫納學院的一項研究報告宣稱，一群由「聰明股票代碼」公司建構的投資組合，2006年至2018年的投資報酬「以顯著差距擊敗美股大盤」。
那麼，什麼樣的股票代碼別出心裁，令人一看就印象深刻、過目不忘？MarketWatch舉出下列一些公司和基金的代碼為例。
娛樂公司Cedar Fair經營遊樂園，股票代碼「FUN」（歡樂）。
啤酒公司Molson Coors，股票代碼「TAP」（酒龍頭）。
哈雷機車Harley-Davidson，股票代碼「HOG」（豬仔），是暱稱，也指哈雷車主俱樂部（Harley Owners Group）。
結合餐飲與娛樂的連鎖餐廳Dave & Buster's，股票代碼「PLAY」（玩樂）。
起司蛋糕連鎖餐廳Cheesecake Factory，股票代碼「CAKE」（蛋糕）。
寵物用品公司Petco Health and Wellness，股票代碼「WOOF」（汪汪）。
電競耳機製造商Turtle Beach，股票代碼「HEAR」（聆聽）。
連鎖餐廳Brinker International，股票代碼「EAT」（吃）。
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