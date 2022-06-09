我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊旺季遇機師荒 小型航空業者及冷門航線衝擊大

「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

玩樂、蛋糕、汪汪 這些公司股票代碼比META聰明有趣多了

編譯湯淑君／綜合外電
臉書母公司Meta Platforms股票代碼9日起換掉「FB」、改成「META」。圖／路透
臉書母公司Meta Platforms股票代碼9日起換掉「FB」、改成「META」。圖／路透

股票代碼能以簡單符號概述公司特色，並吸引投資人購買嗎？臉書母公司Meta Platforms股票代碼自9日起換掉沿用多年的「FB」，改成「META」，使這個問題更令人好奇。

財經網站MarketWatch報導，Meta Platforms的新股票代碼就是新公司名稱，所以背後的邏輯很明顯。但有些股票代碼不僅能令人迅速聯想到這家公司，還有趣得令人會心一笑，更能充當某種企業聲明。

投資公司Liberty Wealth Advisors投資長班尼霍夫形容，股票代碼是「公司品牌的延伸。」

班尼霍夫認為，股票代碼的重要性，與企業標誌（logo）或產品招牌顏色（例如可口可樂罐上鮮艷的紅色）相提並論。不過，他懷疑認真的投資人只因喜歡某個股票代碼，就買進某支股票。

但信不信由你，美國波莫納學院的一項研究報告宣稱，一群由「聰明股票代碼」公司建構的投資組合，2006年至2018年的投資報酬「以顯著差距擊敗美股大盤」。

那麼，什麼樣的股票代碼別出心裁，令人一看就印象深刻、過目不忘？MarketWatch舉出下列一些公司和基金的代碼為例。

娛樂公司Cedar Fair經營遊樂園，股票代碼「FUN」（歡樂）。

啤酒公司Molson Coors，股票代碼「TAP」（酒龍頭）。

哈雷機車Harley-Davidson，股票代碼「HOG」（豬仔），是暱稱，也指哈雷車主俱樂部（Harley Owners Group）。

結合餐飲與娛樂的連鎖餐廳Dave & Buster's，股票代碼「PLAY」（玩樂）。

起司蛋糕連鎖餐廳Cheesecake Factory，股票代碼「CAKE」（蛋糕）。

寵物用品公司Petco Health and Wellness，股票代碼「WOOF」（汪汪）。

電競耳機製造商Turtle Beach，股票代碼「HEAR」（聆聽）。

連鎖餐廳Brinker International，股票代碼「EAT」（吃）。

股票 投資 可口可樂

上一則

席勒：美國很可能陷入經濟衰退

下一則

ECB決策偏「鴿派」 7月傾向先升息1碼

延伸閱讀

周杰倫5歲兒子生日 蛋糕接連曝光超浮誇

周杰倫5歲兒子生日 蛋糕接連曝光超浮誇
李佳琦坦克蛋糕案 反讓眾多中國年輕人探知六四

李佳琦坦克蛋糕案 反讓眾多中國年輕人探知六四
「帶貨一哥」端出坦克蛋糕 李佳琦直播中斷 恐被查

「帶貨一哥」端出坦克蛋糕 李佳琦直播中斷 恐被查
蘋果第一款頭戴裝置 傳將具備這項突破功能

蘋果第一款頭戴裝置 傳將具備這項突破功能

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美國經濟是好是壞？各家說法不同。（歐新社）

美國經濟積重難返，駝背上難負另一根稻草

2022-06-05 21:08
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著
房價高聳入雲 年輕人不靠爸媽難登天

房價高聳入雲 年輕人不靠爸媽難登天