席勒：美國很可能陷入經濟衰退

諾貝爾獎經濟學獎得主席勒說，美國「非常可能」陷入一場經濟衰退。美聯社

諾貝爾經濟學獎得主席勒認為，隨著投資人、企業和消費者日益擔心會有一場不景氣，美國「很有可能」陷入經濟衰退，而這是一項「自我實現預言」的結果。 這位耶魯大學 的經濟學教授並表示：「恐懼可能使事情成真。」

在通膨加速以及美國聯準會（Fed）加大控制通膨力道之際，近來對經濟可能萎縮的憂慮日益加深。多位企業大老紛紛提出警告，股價也暴跌，而且有愈來愈多美國家庭表示，經濟正朝錯誤方向發展。這一切都可能導致消費者和企業變得更加謹慎，為經濟衰退埋下伏筆。

上月美國消費者信心跌至十年來最低，而本周五（10日）將公布6月的初值。

席勒認為，未來幾年出現經濟衰退的機率為50%，「遠高於正常水準」。他接受電話訪問說，這個發展中敘事的一個重要部分，包括Fed升息並制定採取更多行動的策略。

各界普遍預期Fed主席鮑爾及其同事將在下周開會時將利率 提高0.5個百分點（2碼）。他們還將更新對經濟和利率的預測。

席勒表示，利率走高的前景起初可能造成房屋搶購熱潮，因為買家想在房貸利率進一步上漲前鎖定較低的利率。 但隨著房地產市場下滑，這可能會喚起人們對上次房市暴跌的的回憶。

席勒並表示，美國人現在更可能屈服於自我實現的景氣低迷預言，因為這個國家正集體遭受新冠疫情 的「創傷後壓力症候群（PTSD）。超過100萬名美國人在這場新冠疫情中失去生命。