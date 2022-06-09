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調查：女性財務自信逼近男性

財經新聞組／綜合報導

最新的研究顯示，女性在自我評估財務實力方面正逐漸接近男性。

根據美國銀行(U.S. Bank)2022年女性與財富洞察研究，總體而言，55%的女性和60%的男性對自己管理財務的能力充滿信心。兩年前這項同名調查的女男比率分別為48%和61%。

美國銀行私人財富管理總裁勞勒(Beth Lawlor)說，「差距正在快速縮小。」「現在各個年齡層的女性都更有自信了。」

這項研究調查了大約3000名可投資資產至少2.5萬元的成年人。2022年的調查報告是在2021年夏末進行的；2020年報告則是於2019年類似時期進行。

調查結果顯示，年輕女性信心十足：35歲以下女性的比率為71%，高於2年前的56%；而35至54歲的女性為53%，55歲以上的女性為46%。

勞勒說，「數字顯示出，年長者通常活在更傳統的成長環境，很多時候都是由男人處理財務問題。」

新冠疫情似乎也在加強了女性的財務信心。勞勒說，「過去幾年很多方面都充滿挑戰。但其中一件具正面意義的事，是有更多的時間進行內省行為。」

對於想要提高對投資、債務管理或退休計畫等金融知識的女性來說，有很多方法可以在網路上獲取訊息，但這並不意味著她們是新手。

勞勒說，「女性特別會點閱播客或webex研討會，以獲取她們感興趣的東西；一般來說，特別是金融。」「你不會暴露自己，不是在一個大禮堂裡舉手發問。」

研究還顯示，有信心準備好就能退休的女性比率，從2年前的48%躍升至57%。相較之下，男性的比率為62%，略高於2020年報告中的61%。

當然，這也代表仍有43%的女性對自己的長期儲蓄沒有信心。如果不知道如何建立儲備金，專家建議，只需踏出第一步即可。

投資 退休 疫情

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