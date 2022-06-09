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擔憂成長放緩 史指收跌1%

財經新聞組／綜合報導

由於投資人關注潛在經濟放緩的跡象，並密切關注債市動向，美股8日下跌。

道瓊工業平均指數下跌269.24點或0.81%達3萬2910.9點。史坦普500指數下跌44.91點或1.08%至4115.77點。那斯達克綜合指數下跌88.96點或0.73%至1萬2086.27點。

近日不少企業更新今年財測，投資人正在權衡經濟成長可能正在放緩的跡象。

瑞士信貸在美交易股票下跌1.01%，該行發布第2季獲利預警，理由是貨幣政策收緊和烏克蘭戰爭。管理層在一次產業會議上警告半導體需求減弱後，英特爾下跌5.28%。

債市走勢可能損害了投資人的情緒，因為10年期美國國債殖利率回升至3%以上。

能源類股是亮點，收盤創2014年8月來新高。中國科技股也有效推動那指走升，在美上市的京東和拼多多分別上揚7.66%和9.73%。

在其他方面，在美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)詳細說明交易的潛在規則變化，像是可能要求散戶下單改採拍賣方式後，Robinhood下跌3.9%。莫德納(Moderna)在研發的新冠病毒加強劑顯示對新變種病毒的反應更強後，上漲2.19%。

在財報方面，金寶湯在發布強於預期的財報業績後上漲1.6%。

投資 指數 殖利率

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