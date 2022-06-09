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通膨升 民眾給小費不再大方

財經新聞組／綜合報導
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

如果現在比疫情前更大方給小費，那麼你肯定是屬於少數。

個人理財網站CreditCards.com調查指出，在大多數案例中，美國人現在的小費金額低於疫情初期，也低於疫情前的2019年。

總是在餐廳給小費的受訪者比率為73%，低於2019年的77%。同樣地，57%的受訪者一定會給外賣員小費，低於2019年的63%。只有43%的人會給出租車或拼車司機小費，低於2019年的49%。

與2020年中期相比，這些降幅尤其明顯，當時大多數美國人傾向獎勵服務人員，像是餐廳服務生、送餐員和出租車或Uber司機，因為這些人最容易在疫情嚴竣時失去工資，而且也因為他們的工作性質接觸新冠病毒的風險更高。

但CreditCard.com母公司金融服務公司Bankrate資深產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，美國人原本大方給小費的習慣，現在縮手不前，「 有時，人們說一套，但做的是另一套。」

他認為，通膨上升是「削弱人們的購買力，並導致少給小費的因素」。隨著美國各地生活成本飆升，人們可能更傾向於少花錢。羅斯曼說，當餐廳提高價格以彌補供應鏈困難時，消費者也嘗試減少小費來降低用餐成本。

明年可能出現的經濟衰退也許會打擊美國人的小費習慣，但羅斯曼指出，在疫情中斷人們的休閒生活後，仍有大量被壓抑的旅遊和外出就餐需求。他說，如果人們願意在經濟衰退期間在食品和娛樂上花錢，服務人員仍然可能會在其中得到小費。

有趣的是，根據CreditCard.com的調查結果，與2019年相比，某種特定的服務業人士其實得到更多的小費：髮型師和理髮師。羅斯曼認為，這可能是因為人們熟識他們的髮型師和理髮師；這種融洽的關係很難建立在餐廳服務生、送貨員和其他服務人員身上。

疫情 租車 供應鏈

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