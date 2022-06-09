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美股最錢線／小摩：油價150元 股指撐得住

財經新聞組／綜合報導

摩根大通首席全球市場策略師兼全球研究聯席主管柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)預測油價會繼續飆升，美股也一樣。

他認為，美國經濟足夠強大，可以應對高達每桶150元的油價。

他指出，「石油價格可能會進一步飆升，特別是考慮到歐洲局勢和戰爭。所以，我們不會感到驚訝。」「但這可能是一個短暫的高峰，最終還是會正常化。」

西德州中質原油(WTI)交易價格約達3個月高點，7日收漲0.77%至每桶119.41元。布蘭特原油收於120.57元。隨著上海從兩個月的新冠疫情封鎖中重新開放，預期有更高的需求和更多的上行空間，油價看回不回。

柯蘭諾維奇說，「我們認為消費者可以面對130元、135元的石油價格，因為我們在2010年到2014年間就曾遇到過這種情況。經通貨膨脹調整後，基本上就是當前的水平。因此，我們認為消費者可以適應這個問題。」柯蘭諾維奇連續多年因準確預測而獲得機構投資人的最高榮譽。

他的基本假設是美國和全球經濟將避免衰退，「我們的確預測經濟會放緩。」「沒有人敢打包票說沒有問題。」

摩根大通對史坦普500指數的官方年終目標是4900點。但在最近的報告中，科蘭諾維奇推測年底史指將達4800點左右，與1月4日創下的歷史高點持平。

柯蘭諾維奇表示，「我們認為投資人在未來12個月等待經濟衰退的同時不會持有現金。」「如果我們持續看到服務業方面的消費上揚，這是我們的假設，那麼我們認為投資人將逐漸重返股市。」

他最看好的是能源股，這是他自2019年以來一直看好的類股，「事實上，雖然股價上漲，但其估值還是偏低。」「營收成長更快，所以現在的能源本益比其實比一年前要低。」

他還看好今年大跌的小型股和高風險科技股。

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