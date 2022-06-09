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美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

財經簡訊

財經新聞組／整理

OECD調降全球經濟成長預測

經合組織(OECD)成為最新一個調降今年全球成長預測的國際機構。OECD估計，2022年全球GDP將達到3%，比12月的預測值下滑1.5個百分點。OECD在最新經濟展望中表示：「烏克蘭遭入侵，以及中國主要城市和港口因清零政策而關閉，已經產生了一系列新的不利衝擊。」

房貸需求降6.5% 22年新低

美國房貸利率在5月短暫下降後重新回升，而房產市場仍面臨掛牌量不足的問題。結果導致房貸需求繼續下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降6.5%。需求達到22年來的最低水平。30年期固定利率房貸平均合約利率從5.33%上升至5.40%。

Spirit股東大會延至月底

Spirit航空表示，原訂10日召開的股東大會將順延至6月30日，以便繼續與Frontier航空和捷藍航空(JetBlue Airways)及其股東進行交易談判。捷藍航空兩天前提高對Spirit的收購報價；Spirit航空自2月起就與廉航同業Frontier簽訂合併協議，但捷藍正另行出價競標。

莫德納二價疫苗保護力佳

莫德納(Moderna)表示，其Omicron特異性二價新冠疫苗初步結果顯示，可能會是預期秋季加強劑的合適候選者。該公司發表聲明指出，與最初的mRNA-1273疫苗相比，50 μg的mRNA-1273.214加強劑達到所有預期的目標值，包括在給藥一個月後針對Omicron變種病毒出現7倍抗體。

需求強勁 金寶湯調升財測

受惠於售價上漲以及對其肉湯和醬汁的強勁需求，金寶湯(Campbell Soup Co)調高其年度核心銷售預測。該公司受惠於供應鏈問題的緩解和人員配備的改善。該公司預計2022財年有機淨銷售額將成長1%至2%，而之前預計為下跌1%至成長1%之間。上季銷售額21.3億元，高於預期

Netflix擬併機上盒Roku

媒體報導，串流媒體服務Netflix可能會收購美國串流媒體機上盒製造商、影音廣告市場的主要參與者Roku。有關傳言過去幾周一直在Roku內部流傳。分析人士認為，如果這筆交易真的按計畫進行，那麼這可能對兩家公司都有利。

疫苗 利率 莫德納

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