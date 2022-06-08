美股走勢為何像松鼠亂竄？分析師：答案在債市

分析師認為，隨著聯準會（Fed）啟動一連串升息，市場傳說中的「聯準會護盤」焦點已經轉變，從股市轉向債市。 路透

美國股市投資人最近一瞧見美國10年期公債殖利率 衝上3%，就像一群松鼠發了瘋似地躁動不安，加劇股價來回擺盪。分析師指出，要明白原因出在哪，瞧瞧美國公債和公司債殖利率水準便知。

財經網站MarketWatch報導，DataTrek Research共同創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）7日在研究報告中寫道：「不論是美國聯邦政府或企業，都承擔不起殖利率升到10%以上的後果，那在1970年代很常見。這正是為什麼，『聯準會 護盤』論現在焦點全轉向公債殖利率了，也為什麼股市一見殖利率衝上3%，就變得像松鼠般躁動不安。」

所謂「聯準會護盤」，意指市場盛傳有某種「聯準會（Fed）賣權」（Fed put），這種說法至少從1987年10月美股 崩盤後就流傳至今。那年美股崩跌促使時任Fed主席葛林斯班（Alan Greenspan）掌舵的Fed啟動一連串降息「救市」。實際的「賣權」（put option）是一種衍生性金融商品，賦予持有人在標的資產價格來到履約價格（strike price）時有權賣出，可充當投資人防範市場下跌而買的一種「保險單」。

柯拉斯指出，美國政府公共債務占國內生產毛額（GDP）比率現已升到125%，遠高於1979年的31%，而企業負債水準也升到相當於GDP的49%，也高於1979年的35%。

也就是說，目前美企負債占GDP的比率，比1970年代水準高40%，只是被今日企業股票估值大幅高於1970年代給抵銷了。柯拉斯說，藉由發行股票籌錢減債，或許不是企業執行長或股東偏愛的選擇，但若償債成本變得失控，不失為一種可行的方法。

然而，利率升高勢必加重償債成本，而如今公、私部門債務占美國GDP比率遠高於1970年代，加上美國公債遭遇劇烈賣壓已推升殖利率，美債10年期殖利率在本周一（6日）升到3.011%，是5月初以來首次回升到3%以上。同時，美股今年來已隨美債殖利率攀升而重挫，反映對通膨熾熱和Fed積極升息的顧慮。

柯拉斯警告，美國公債和公司債殖利率萬一衝破10%，勢必使償債成本大增，帶來的衝擊將遠甚於1970年代。他認為這正是「Fed護盤」已從股市轉向債市的原因，因為Fed主席鮑爾與其同僚明白，絕對不能讓結構性通膨越雷池一步，也必須讓公債殖利率維持在遠低於1970年代水準。

這點足以說明為何美國股市在美債殖利率升抵3%時變得搖搖欲墜，和2018年第4季的情況如出一轍。他說，重點是，市場擔心，殖利率一衝上3%後，就可能持續升個不停，那將帶來諸多的不確定性。