馬斯克轟Youtube「詐騙廣告沒完沒了」 網友慫恿買下來

特斯拉執行長馬斯克7日用推文批評Youtube一直出現詐騙廣告。路透

特斯拉執行長馬斯克 7日接連發布推文，用迷因嘲諷Youtube、批評該平台「詐騙 廣告沒完沒了」、以及聲稱Youtube只會審查謾罵等言論，卻對詐騙廣告視而不見。多名網友留言慫恿馬斯克買下Youtube。

Business Insider報導，儘管馬斯克挖苦Youtube會審查謾罵的政策，但該公司並未禁止這類言論出現在網站上。不過，Youtube的政策與規範，鼓勵創作者避免使用該平台認為不宜用於廣告的言語。

過去幾年來Youtube遇上一系列的加密貨幣 騙局。光是2020年，Youtube面臨至少18起與加密幣詐騙有關的訴訟案。蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）同年控告Youtube未能阻止包含其肖像的詐騙廣告，但一年後法官認定Youtube和其母公司Google不必對用戶張貼的內容負責，判決沃茲尼克敗訴。

一些Youtube上的詐騙案是直接衝著馬斯克的粉絲而來。去年在馬斯克現身「周末夜現場」節目之前，一系列宣傳假SpaceX數位貨幣的廣告出現在Youtube，還謊稱是這位億萬富豪所創。風險管理公司Tenable的研究發現，YouTube上的詐騙帳號已利用這些廣告騙取約900萬美元。

在馬斯克砲轟Youtube後，數名網友紛紛慫恿馬斯克乾脆收購Youtube。例如，一名網友建議馬斯克「別管推特收購案了」，改把心思放在Youtube上。然而，也有人戲稱，馬斯克明明是「地表最有錢的人」，卻沒訂閱Youtube Premium（可享受零廣告的觀賞體驗）。