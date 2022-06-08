目標百貨消除多餘庫存 發布預警：衝擊短期獲利

目標百貨將低價清倉庫存，衝擊獲利。（路透）

目標百貨 (Target)警告投資人，其獲利短期內將受到衝擊，因為它將減少銷售不需要的商品、取消訂單並採取積極措施消除額外庫存。

該零售商 調降第2財季的獲利率 預期，將商品大量打折或清倉銷售。

CEO康奈爾(Brian Cornell)表示，「我們認為明智的做法是果斷、迅速採取行動、及早走出困境、在第2季解決和優化庫存；採取必要的行動來消除多餘的庫存，並自我提升讓客人與產品建立關聯性。」

他表示，只要迅速採取行動，目標百貨就能抵禦進一步的痛苦，並為客戶確實想要的商品騰出空間，例如雜貨、美容用品、家庭必需品和返校用品等季節性商品。

目標百貨預計第2季營業獲利率將在2%左右；不到3周前發表的財測預計營業獲利率大致與第1季的5.3%相當。

至於下半年，目標百貨預計獲利率將在6%左右，高於疫情前幾年秋季的平均值。該公司仍預計全年營收成長將保持在中低個位數，並在2022年保持或增加市占率。

從沃爾瑪到Gap等零售商都面臨庫存過剩問題，因為受通膨影響的購物者略過疫情前兩年流行的商品。

例如，Gap表示，客戶最想要的是派對禮服和辦公室服裝，而不是該公司銷售的絨裡連帽衫和運動服。沃爾瑪表示，隨著汽油和雜貨價格上漲，部分家庭的可自由支配購買量減少了。Abercrombie & Fitch和American Eagle Outfitters也都表示庫存水平急劇上升，分別較一年前增加46%和45%，原因是商品賣不出去和供應鏈延遲緩解。

隨著零售商開始恢復健康的庫存水平，消費者的消費習慣發生巨大轉變，不再採購運動褲、抱枕和睡衣。此外，由於通貨膨脹，購物者正在削減開支，或者將更多的錢用於外出就餐和旅遊等體驗式消費。

康奈爾表示，目標百貨在得知同業競爭對手也有類似的困境後，決定推出新的庫存計畫。他說，公司還希望提前趕上關鍵的銷售季節，例如返校季和年底假期，因為銷售過時的商品可能會讓店面變得混亂並趕走顧客。