歐盟統一行動充電規格 蘋果恐受重擊
歐盟執委會7日同意，將強制蘋果等智慧手機製造商和其他電子產品製造商為其設備配備標準USB-C充電端口。
歐盟立法機構同意為手機、平板電腦和相機提供一個單一的行動充電端口。設備製造商必須在2024年之前遵守新條款。
歐盟專員布雷頓(Thierry Breton)在推特上推文表示，「我們就#CommonCharger 達成協議！」
這項規定意在減少浪費，理論上能讓擁許多行動設備的消費者只須使用一個充電器，生活會更輕鬆。
但這可能會對蘋果產生巨大影響，因為該公司仍在使用其自有的Lightning連接器為iPhone充電。該公司最近才為iPad和MacBook配備了USB-C端口。
蘋果沒有對歐盟的決定發表評論。但該公司一位發言人去年9月表示，該公司支持「創新並非常關心客戶體驗」。
這位發言人指出，「我們與歐盟執委會一樣致力於保護環境，並且我們在全球的所有企業排放都已經實現了碳中和。」
「但我們仍然擔心，僅強制一種類型的連接器的嚴格監管，只會扼殺而不是鼓勵創新，這反過來會損害歐洲和世界各地的消費者。我們期待繼續與利益相關者合作，找到保護消費者利益的最佳解決方案，以及產業創新能力和為用戶帶來令人興奮新技術的能力。」
根據歐盟委員會在2019年的一項研究，2018年隨手機銷售的充電器中有一半配備USB micro-B連接器，29%配備USB-C連接器，21%配備Lightning連接器。
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