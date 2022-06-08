歐盟統一行動充電規格 蘋果恐受重擊

歐盟 執委會7日同意，將強制蘋果 等智慧手機 製造商和其他電子產品製造商為其設備配備標準USB-C充電端口。

歐盟立法機構同意為手機、平板電腦和相機提供一個單一的行動充電端口。設備製造商必須在2024年之前遵守新條款。

歐盟專員布雷頓(Thierry Breton)在推特上推文表示，「我們就#CommonCharger 達成協議！」

這項規定意在減少浪費，理論上能讓擁許多行動設備的消費者只須使用一個充電器，生活會更輕鬆。

但這可能會對蘋果產生巨大影響，因為該公司仍在使用其自有的Lightning連接器為iPhone充電。該公司最近才為iPad和MacBook配備了USB-C端口。

蘋果沒有對歐盟的決定發表評論。但該公司一位發言人去年9月表示，該公司支持「創新並非常關心客戶體驗」。

這位發言人指出，「我們與歐盟執委會一樣致力於保護環境，並且我們在全球的所有企業排放都已經實現了碳中和。」

「但我們仍然擔心，僅強制一種類型的連接器的嚴格監管，只會扼殺而不是鼓勵創新，這反過來會損害歐洲和世界各地的消費者。我們期待繼續與利益相關者合作，找到保護消費者利益的最佳解決方案，以及產業創新能力和為用戶帶來令人興奮新技術的能力。」

根據歐盟委員會在2019年的一項研究，2018年隨手機銷售的充電器中有一半配備USB micro-B連接器，29%配備USB-C連接器，21%配備Lightning連接器。