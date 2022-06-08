我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

歐盟統一行動充電規格 蘋果恐受重擊

財經新聞組／綜合報導

歐盟執委會7日同意，將強制蘋果等智慧手機製造商和其他電子產品製造商為其設備配備標準USB-C充電端口。

歐盟立法機構同意為手機、平板電腦和相機提供一個單一的行動充電端口。設備製造商必須在2024年之前遵守新條款。

歐盟專員布雷頓(Thierry Breton)在推特上推文表示，「我們就#CommonCharger 達成協議！」

這項規定意在減少浪費，理論上能讓擁許多行動設備的消費者只須使用一個充電器，生活會更輕鬆。

但這可能會對蘋果產生巨大影響，因為該公司仍在使用其自有的Lightning連接器為iPhone充電。該公司最近才為iPad和MacBook配備了USB-C端口。

蘋果沒有對歐盟的決定發表評論。但該公司一位發言人去年9月表示，該公司支持「創新並非常關心客戶體驗」。

這位發言人指出，「我們與歐盟執委會一樣致力於保護環境，並且我們在全球的所有企業排放都已經實現了碳中和。」

「但我們仍然擔心，僅強制一種類型的連接器的嚴格監管，只會扼殺而不是鼓勵創新，這反過來會損害歐洲和世界各地的消費者。我們期待繼續與利益相關者合作，找到保護消費者利益的最佳解決方案，以及產業創新能力和為用戶帶來令人興奮新技術的能力。」

根據歐盟委員會在2019年的一項研究，2018年隨手機銷售的充電器中有一半配備USB micro-B連接器，29%配備USB-C連接器，21%配備Lightning連接器。

歐盟 手機 蘋果

上一則

華爾街大佬不看好 經濟仍會軟著陸

延伸閱讀

歐盟拍板定案 iPhone、平板必得採用Type C

歐盟拍板定案 iPhone、平板必得採用Type C
蘋果預告新一代CarPlay車用介面 讓汽車儀表板宛若iPad

蘋果預告新一代CarPlay車用介面 讓汽車儀表板宛若iPad
蘋果M2新晶片採第二代5奈米製程 應為台積電代工

蘋果M2新晶片採第二代5奈米製程 應為台積電代工
蘋果開發者大會直播 新品問世

蘋果開發者大會直播 新品問世

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美國經濟是好是壞？各家說法不同。（歐新社）

美國經濟積重難返，駝背上難負另一根稻草

2022-06-05 21:08
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀