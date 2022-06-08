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零售業雖走跌 股指連日走升

財經新聞組／綜合報導

即使目標百貨(Target)就本季獲利發出警告，對整體零售業帶來壓力，美股7日連兩日上漲。

道瓊工業平均指數上漲264.36點或0.8%至3萬3180.14點。史坦普500指數上漲39.25點或0.95%至4160.68點。那斯達克綜合指數上漲113.86點或0.94%至1萬2175.23點。

在宣布計畫減少過剩庫存後，目標百貨下跌2.31%，隨著交易進行，該股跌幅較開盤收斂。該公司表示，將對產品實施額外的降價促銷，並取消部分訂單。目標百貨還調降了本季營業獲利率財測。沃爾瑪跟進走跌，下跌1.2%。亞馬遜下跌1.43%。

能源是表現最好的類股之一，因為石油期貨徘徊在每桶120元附近。在被Evercore ISI升評後，埃克森美孚上漲4.57%，自2014年以來首次超過每股100元。Phillips 66和雪佛龍分別上漲3.71%和1.91%。

蘋果上漲1.76%，有助於提振科技股。在交易消息方面，在表示正與Franchise Group就潛在收購進行獨家談判後，Kohl's上漲8.21%。

其他個股方面，食品公司J.M. Smucker在財報優於預期後上漲5.71%。

債券市場的發展也可能有助股市，因為指標10年期美國國債殖利率回落至3%以下。

目標百貨 指數 殖利率

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