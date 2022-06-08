華爾街大佬不看好 經濟仍會軟著陸

即使諸多華爾街 大佬不看好美國經濟。但德銀研究顯示，以目前市場定價暗示，投資 人預計美國經濟不會陷入衰退。

在最新研報中，德銀策略師薩特(Parag Thatte)和查達(Binky Chadha)結合賣空利率、看漲數量、市場情緒和資金流動等多項指標，發現目前投資人預計聯準會(Fed)能夠實現其「軟著陸」的目標。

德銀策略師表示，美國經濟成長放緩似乎已全面反映在市場定價中，但目前很少有人認為美國經濟將跌至衰退水平。德銀目前預計，史坦普500指數年底將收於4750點，較6日收盤價高出約15%。

德銀分析指出，與股市市值相比，市場整體空頭部位並沒有出現太大變化，仍處20年來低點附近。

與此同時，市場看漲期權的交易量已從疫情初期的高點大幅下跌。但德銀表示，相對於看跌期權交易而言，這種跌幅並不代表市場預期會出現收縮。

在資金流動方面，美股股票型基金資金流入已較去年創紀錄的速度放緩，但尚未出現持續流出。在過去三個月中，這類基金的資金總流入量超過250億元。美國家庭對股票的配置仍然較高；企業回購公告的步伐繼續強勁，過去三個月超過3000億元。

與樂觀的市場交易者相比，華爾街眾多大佬則顯得極其悲觀。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)警告，美國經濟面臨前所未有的挑戰，摩根大通正在為即將到來的「經濟風暴 」做好準備：「經濟風暴就在眼前，沒人知道是一場小風暴還是『珊蒂』級別的超級颶風，我們最好做好準備。」

高盛總裁華德倫(John Waldron)也同樣發出悲觀預測，警告稱由於全球經濟受到的一系列衝擊，未來將步入一段艱難時期。