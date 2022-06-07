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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

房貸借款人 可動用資產新高

財經新聞組／綜合報導
貸款人可動用資產創新高。（歐新社）
貸款人可動用資產創新高。（歐新社）

房主有錢，而且還在不斷上升。過去兩年快速上漲的房價已將全美集體房屋淨值推至新高。

根據房貸軟體和分析公司Black Knight的一項最新分析，今年第1季房貸持有人在可申貸額度之外同時保有20%緩衝股權的財富，前所未有地增加了1.2兆元。這是自2005年開始追蹤這個數字以來的最大單季增幅。

與一年前相比，4月房貸持有人可動用資產增加了34%，即2.8兆元。可動用資產總額為11兆元，是2006年峰值的兩倍。平均每位房主約為20.7萬元。

根據Black Knight的分析，可動用股權主要由房貸利率低的高信用借款人持有。這些借款人中近四分之三的利率低於4%。目前30年期固定房貸利率超過5%。

房價上漲的另一面是，潛在買家越來越多被擠出市場。房貸利率也在急劇上升，讓一些人更無法擁有房屋。

Black Knight數據與分析總裁格拉伯斯克(Ben Graboske)說：「這的確是一個分歧的景觀：對於那些希望購屋的人來說，這變得越來越具有挑戰性；但對於那些已經擁有並在過去幾年中住房財富大幅增加的人來說，這是一個福音。」「根據你的立場，這可能是所有可能市場中最好或最差的表現。」

然而，房市顯示出輕微的降溫跡象。由Black Knight在4月衡量的房價同比上漲19.9%，低於3月的漲幅20.4%。成長放緩可能是利率上升影響的早期跡象。

格拉伯斯克說，「4月的下降更有可能是由於2021年底和2022年初利率首次開始上升時溫和升息所導致的減速。」「2022年3月和4月的利率飆升需要時間才能體現在重複銷售指數中。」

從歷史上看，利率上升會降低房價，但當前市場的供應量仍然低得可憐。活躍房源較疫情前水平低67%。與典型的春季相比，房源數量減少約82萬戶。

利率 房價 疫情

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